Nvidia's line-up van grafische kaarten werd net wat verwarrender op CES 2021

Nvidia lanceerde op CES 2021 een brede waaier aan grafische kaarten voor laptops en zelfs een nieuwe Ampere grafische kaart voor desktops: de Nvidia GeForce RTX 3060. Wat opvalt, is dat een paar van de modellen nu een vergrote VRAM-specificatie hebben. Dat maakt de volledige line-up van de Nivida RTX 3000-reeks een beetje verwarrend.

Bovenaan in de lijst van de nieuwe mobiele GPU's heb je de RTX 3080 met 16GB VRAM, maar de RTX 3080 voor desktops heeft 10GB. De Nvidia GeForce RTX 3060 heeft op een gelijkaardige manier 12GB VRAM, terwijl de RTX 3060 Ti, een grafische kaart die sterker moet zijn en twintig procent duurder is, met 8GB minder VRAM heeft.

Dit komt uiteindelijk neer op de beperkingen van de 192-bit geheugenbus waar de RTX 3060 rond is ontworpen, in plaats van de 256-bit bus van de RTX 3060 Ti. Maar dat maakt deze grafische kaart een beetje verwarrend voor de gemiddelde gebruiker.

Geheugensteuntje

Toen Nvidia de RTX 3060 aankondigde, sprak het voornamelijk over de 12GB videogeheugen en de 13 shader TFLOP's, maar het liet de meeste kernspecs achterwege. Gelukkig heeft Nvidia die nu op zijn website geplaatst.

De Nvidia GeForce RTX 3060 heeft 3.584 CUDA-kernen, met een boostklok van 1,78GHz. Ter vergelijking, de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti heeft 4.864 CUDA-kernen met een boostklok van 1,67GHz.

Het verschil dat het meeste opvalt, is op het vlak van geheugen. De Nvidia GeForce RTX 3060 is rond een 192-bit bus gemaakt, wat een stap naar beneden is ten opzichte van de RTX 3060 Ti. Dat wil zeggen dat Nvidia moest kiezen tussen 6GB en 12GB VRAM op de RTX 3060. En dat hangt allemaal af van hoe VRAM werkt.

Elke chip van GDDR6-geheugen heeft een totaal datapad van 32-bit, wat wil zeggen dat een GPU met een 192-bit bus zes GDDR6-chips moet gebruiken. Deze chips zijn beschikbaar in versies van 1GB of 2GB, wat de beperking van 6GB of 12GB in de eerste instantie verklaart.

Dit legt ook uit waarom de mobiele versie van de RTX 3080 16GB VRAM heeft, terwijl de desktopversie nog steeds beperkt is tot 10GB. Nvidia heeft de volledige specificaties van de RTX 3080 nog niet vrijgegeven, maar we hebben al wel aan Nvidia iets meer uitleg gevraagd. Dit wisten ze ons te vertellen:

"De RTX 3080 laptop GPU is het vlaggenschip in de laptop-reeks. Aangezien het een vlaggenschip is, hebben we zoveel mogelijk functies voorzien, waaronder de mogelijkheid van 16GB voor personen die de beste specificaties willen die een laptop kan voorzien."

Nvidia legt verder uit dat de mobiele RTX 3080 een 256-bit geheugenbus heeft, die volgens dezelfde logica beperkt wordt tot 8GB of 16GB VRAM.

We moeten het Nvidia wel nageven: bij het ontwerpen van beide GPU's kozen ze voor het gebruik van de beperkingen van de geheugeninterface om te proberen meer waarde te geven aan hun klanten, in plaats van de mobiele RTX 3080 te beperken naar 8GB, of de RTX 3060 naar 6GB, zelfs als dit tot meer verwarring zou leiden bij hun klanten.

Weg met de verwarring

Ook al houdt de beslissing van Nvidia rond deze aankomende GPU's wel steek, we blijven toch met de mensen die op zoek zijn naar een grafische kaart met weinig tot geen voorkennis in ons hoofd zitten. Je ziet twee grafische kaarten in de winkel liggen: eentje is de RTX 3060 Ti, en de andere de RTX 3060. De namen op de kaarten lijken erg op elkaar, en de RTX 3060 heeft meer geheugen en is goedkoper, dus het is niet moeilijk om je in te beelden dat iemand deze neemt en denkt dat ze een goede koop hebben gedaan.

Omdat Nvidia hiermee echter hetzelfde doelpubliek wil aanboren als bij de 1060, namelijk gamers die op zoek zijn naar 1080p, is het belangrijk om op te merken dat een grafische kaart met 12GB VRAM waarschijnlijk weinig verschil maakt ten opzichte van een kaart met 8GB voor die resolutie. We kunnen het argument opgooien dat een kaart future-proof moet zijn, maar 8GB VRAM zal waarschijnlijk de komende jaren nog steeds genoeg zijn voor 1080p gaming.

Aangezien de RTX 3060 Ti 35% meer CUDA-kernen heeft dan de RTX 3060, samen met een bredere geheugenbus, zal ze naar alle waarschijnlijkheid merkbaar sneller zijn in de meeste games. Houd er wel rekening mee dat we de RTX 3060 nog niet hebben kunnen testen, dus we weten nog niet hoe de prestaties er juist zullen uitzien.

Het zal wel leuk worden om te zien hoe deze kaart zich verhoudt in de markt, en wat uiteindelijk de beste grafische kaart zal zijn voor mensen die op zoek zijn naar goede prestaties op 1080p. Een ding is echter duidelijk: handelaars zullen een manier moeten vinden om het verschil tussen de RTX 3060 Ti en RTX 3060 duidelijk te maken voor hun klanten.