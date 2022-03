Ingebouwde video-editor van Windows 11 verhoogt exportkwaliteit

De nieuwste previewversie van Windows 11 heeft het videobewerkingsprogramma Clipchamp ingebouwd. In een recente update is een van de grootste pijnpunten van de app verholpen.

Clipchamp, wat is overgenomen door Microsoft in september van 2021, kende een groot nadeel. Dat was dat de gratis versie slechts video-exports toestond van 480p.

Dat is behoorlijk lage kwaliteit, maar inmiddels is het verhoogd naar 1080p. Voorheen moest je hiervoor een abonnementsdienst nemen.

Er zijn nog steeds voordelen aan de betaalde versie. Deze is bijvoorbeeld voorzien van stock-audioclips en onbeperkte cloudopslag voor je projecten. Ook zijn er zakelijke abonnementen te krijgen.

Analyse: een nodige verandering

Het is goed om te zien dat de exportkwaliteit van Clipchamp is verhoogd, maar dat was ook nodig. Met 480p is de lat heel laag gelegd.

Het is duidelijk dat de integratie van Clipchamp in Windows 11 in de testfase zit, mogelijk wordt de app volledig uitgebracht bij de grote 2022-update. Microsoft heeft wellicht naar feedback van de testers geluisterd bij het verhogen van de exportkwaliteit, gezien hoe laag 480p is.

Clipchamp is in essentie een soort terugkeer van Windows Movie Maker. Hiermee hebben gebruikers een ingebouwde en makkelijke optie om snel video’s te bewerken in Windows 11. Het programma zou echter een stuk minder nuttig zijn wanneer je moet betalen voor een redelijke resolutie.

Via Windows Central