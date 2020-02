Huawei P40 serie lancering officieel op 26 maart

De Huawei P40 line-up verschijnt officieel op 26 maart in Parijs, zo heeft Huawei CEO Richard Yu duidelijk gemaakt aan de pers.

Yu heeft de aankondiging gemaakt nadat hij de Huawei Mate XS had onthuld, zo laat GSMArena weten. De introductie van de verbeterde versie van hun eerste foldable, de Huawei Mate X, die overigens geen release buiten China heeft gekregen, zorgt er niet voor dat andere toestelserie's geen of minder aandacht krijgen.

De P-serie lanceert doorgaans vrij vroeg in het jaar, meestal in de lente of het tweede kwartaal van het jaar. Ook de Huawei P30 en P30 Pro werden op 26 maart 2019 uit de doeken gedaan. Dit jaar verwachten we ook een reguliere Huawei P40 en Huawei P40 Pro. Verder sluiten we een Huawei P40 Lite en Huawei P40 Pro Premium niet uit. Als deze telefoons er überhaupt komen, dan zouden we het niet vreemd vinden als de twee laatstgenoemde telefoons op een andere dag uit de doeken gedaan worden.

Huawei P40: op weg naar nog betere camera's

Net als de P30 vorig jaar verwachten we dat de nieuwe P40-serie beschikt over een flink verbeterde camera-opzet. We hebben tot nu toe al tal van geruchten gehoord over de kwaliteiten van de nieuwe topmodellen.

Zo lezen we onder meer van enkele leaks dat de P40 Pro de beschikking krijgt over vijf camera's aan de achterzijde, bestaande uit een 64-megapixellens, 12-megapixeltelelens met 10x optische zoom, een groothoeklens, dieptesensor, én een macrolens voor foto's van dichtbij.

Net als bij andere toestellen wordt niet uitgesloten dat de primaire lens meerdere pixels combineert tot één grote pixel voor betere foto's in situaties met minder dan optimale lichtomstandigheden. Er gaan geruchten dat de P40 Pro maar liefst 16 pixels combineert tot 1, waardoor je uitkomt op een 3,25 megapixelfoto. Dit nieuwtje nemen we echter met een korreltje zout, aangezien de meeste smartphones minstens vasthouden aan ongeveer 12 megapixels.

Of de geruchten nu wel of niet waar blijken te zijn, dankzij de bevestiging van de lanceringsdatum hebben we weer iets om naar uit te kijken. Mocht er in de tussentijd meer informatie over de P40-serie naar buiten komen, dan lees je het hier.