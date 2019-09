Huawei Mate X verschijnt in tweede, krachtigere versie

De release van de Huawei Mate X komt stapje bij beetje dichterbij. Vrijwel alles is al gezegd en behandeld over Huawei's eerste vouwbare smartphone. De oorspronkelijke release was in deze maand gepland, maar de Chinese fabrikant bleek niet helemaal tevreden over het product destijds.

De nieuwe releasedatum bevindt zich ergens in oktober/november. De Huawei Mate X zal beschikken over de Kirin 990, de nieuwste chipset van de Chinezen die op IFA 2019 uit de doeken is gedaan. Naast de chip is er nog meer nieuws te melden rondom de verbeterde Mate X.

In een briefing met andere verslaggevers op IFA 2019 meldt Huawei aan TechRadar dat het twee versies van haar opvouwbare telefoon gaat lanceren. Zo verschijnt er ook een goedkopere Mate X met Kirin 980 chipset, de enige soc die oorspronkelijk op de planning stond bij de Mate X.

Naast een verschil in prestaties is een ander belangrijk verschil tussen de Kirin 980 en 990 5G-ondersteuning. Dat heeft eerstgenoemde chip namelijk niet. Let daar dus op, mocht je de Huawei Mate X in huis willen halen.

Klaar voor release

De Kirin 990 zit niet alleen in de Huawei Mate X. Ook de te verschijnen Mate 30 draait op deze nieuwe chipset. Daarnaast is het aannemelijk dat de Huawei P40 in 2020 over dezelfde soc gaat beschikken.

De Mate X met Kirin 990 kan volgens Huawei CEO Richard Yu op z'n vroegst in oktober 2019 gereed zijn. Yu zei het volgende: "In het begin wilden we de verkoop van de Mate X, om eerlijk te zijn, afgelopen maand starten [augustus 2019]. We hebben dat uitgesteld. Misschien volgende maand [oktober 2019]."

Hoewel we nog altijd wachten op een concrete releasedatum van Huawei, is er geen twijfel mogelijk over het feit dat de eerste vouwbare smartphone nu écht bijna binnen handbereik is.