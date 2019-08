Vouwbare Huawei Mate X zal nieuwe Kirin 990 chipset bevatten

De vouwbare Huawei Mate X zal inderdaad uitgerust zijn met de Kirin 990 chipset. Dit kwamen we te weten tijdens een exclusieve Huawei-briefing.

Yanmin Wang, hoofd van CEE, Scandinavische en Canadese Regio's van Huawei's Consumer Business Group, bevestigde aan TechRadar dat de nieuwe Kirin 990 chip van het bedrijf aanwezig zal zijn in de Huawei Mate X.

"Ja, hij komt er binnenkort aan", zei Wang. Hiervoor kwamen we al te weten dat de lancering van de Mate X uitgesteld was naar november en niet meer in september zal gebeuren.

Op het Mobile World Congress in februari werd de smartphone voor het eerst aangekondigd, maar toen werd nog gezegd dat hij uitgerust zou zijn met de Kirin 980 chipset die Huawei in oktober 2018 voor het eerst gebruikte in de Huawei Mate 20 en later ook in de P30.

Het is logisch dat deze gloednieuwe foldable de krachtigste processor in het gamma van Huawei bevat. We verwachten daarnaast ook dat het bedrijf deze chipset zal gebruiken in de Huawei Mate 30.

Huawei zei aanvankelijk tegen TechRadar dat de Mate X in juni zou verschijnen, maar die datum is daarna bijgesteld naar september en is nu verder uitgesteld naar november.

Er zijn verschillende redenen voor dit uitstel. Onder andere het scharnier is verfijnd, maar gezien de Mate X 5G-ondersteuning heeft en de daadwerkelijke 5G-netwerken op zich laten wachten, had de lancering geen haast.

De Kirin 990 chip is dus compatibel met 5G-netwerken door een ingebouwde 5G-modem. De Snapdragon 855 geeft ook de mogelijkheid voor 5G-ondersteuning, maar daar zit de 5G-modem zelf niet ingebouwd in de chipset en moet hij afzonderlijk toegevoegd worden.

Kirin 990 en 5G

Berichtgeving van HuaweiCentral gaf aan dat Huawei twee nieuwe Kirin 990 chipsets zal introduceren op IFA 2019: een gewone processor en een versie die 5G ondersteunt. TechRadar heeft voorlopig alleen nieuws gehoord over de chipset die compatibel is met 5G.

De Kirin 990 zal gebakken zijn op het 7nm procedé en zal minder stroom verbruiken dan de Kirin 980, terwijl hij ondersteuning biedt voor alle "mainstream" 5G-netwerken. Wang verduidelijkte echter niet welke netwerkbanden dat precies zijn. Het is überhaupt nog niet duidelijk welke 5G-banden we in Nederland en België zullen krijgen, dus of deze vallen onder de "mainstream" banden van Huawei, valt nog af te wachten.

Naast de Mate X, zullen de premium smartphones van Huawei in 2020 ook de Kirin 990 chips krijgen. Of de nieuwste generatie Honor-smartphones daar ook bijhoort, is niet meteen duidelijk. Tot nu toe zijn ze steeds uitgerust met de nieuwste chips van Huawei, dus de kans bestaat dat Honor-smartphones ook 5G-compatibel zullen zijn. Wang gaf hierover ook geen bevestiging: "Misschien. Alles is mogelijk."