Huawei P40 prijzen enkele weken voor release gelekt

De Huawei P40-familie wordt onthuld op 26 maart. Althans, dat hopen we, maar met de dreiging van het coronavirus weet je het maar nooit. Hoewel specifieke details over de smartphone nog gedeeld moeten worden, weten we wel al meer over de prijzen.

Het is een jaarlijks terugkerend evenement geworden dat Huawei in maart nieuwe P-telefoons presenteert. Deze high-end toestellijn focust zich op smartphonefotografie. Het is echter de vraag of de nieuwe P40-serie populair weet te worden, want zonder Google-diensten is een Android-smartphone een stuk minder handig.

Ondanks alle tegenslagen voor Huawei ziet het ernaar uit dat de P40-telefoons gewoon op de markt komen. Teme, een betrouwbare leaker op Twitter, heeft een prijslijst getoond van de nieuwe toestellen, en die is niet bijzonder mals te noemen.

Huawei P40 serie prijzen

De standaardversie van de Huawei P40 gaat hoogstwaarschijnlijk tussen de 799 en 899 euro kosten. De P40 Pro zal logischerwijs iets duurder uitvallen, vermoedelijk tussen de 999 en 1099 euro. Verder komt er nog een premium versie op de markt (wellicht Porsche Design), en deze gaat tussen de 1199 en 1299 euro kosten. De prijzen kunnen bovendien per markt verschillen. Gezien het feit hoe accuraat de prijzen van voorgaande Huawei-telefoons gelekt waren, verwachten we niet dat de uiteindelijke prijzen van deze telefoons veel gaan verschillen.

Leaks hebben ons ook een redelijk goed beeld gegeven met wat we mogen verwachten van de Huawei P40-serie. Een Kirin 990 drijft de toestellen aan, en komt uiteraard met 5G-ondersteuning. Aan de achterzijde maakt Huawei gebruik van een nieuwe, grotere 52-megapixelcamera, de Sony IMX700 CMOS beeldsensor. De pixelgrootte moet ongekend groot zijn, en er zou een RYYB-matrix aanwezig zijn voor betere kiekjes in situaties met weinig licht.

Voor nu is het nog afwachten geblazen hoe de telefoon er exact uit komt te zien. Ook zijn we benieuwd in hoeverre HMS een rol gaat spelen bij de nieuwe P40-telefoons van Huawei.