Huawei P40 krijgt mogelijk wereldwijde release zonder Google diensten

Ondanks het blijvende handelsverbod opgelegd door de Verenigde Staten, blijft Huawei druk met de productie van smartphones. Volgens The Information weerhoudt dat de Chinese fabrikant er niet van om de Huawei P40 uit te brengen in Europa en andere markten.

Opvallend, aangezien het handelsverbod Huawei niet in staat stelt om een telefoon uit te brengen met Google-diensten en applicaties. Tot aan de Huawei P30 had de Chinese fabrikant geen hinder van deze opgelegde restricties.

De Huawei Mate 30 was enkele maanden geleden de eerste telefoon die zonder een gelicenseerde versie van Android 9 Pie werd gelanceerd. Mede daardoor is een release in Europa er (nog) niet van gekomen.

Huawei P40 is in de maak

Huawei probeert op dit moment Westerse app-ontwikkelaars helpen om applicaties werkend te krijgen via haar eigen app-winkel. Daardoor zou het gemis van de Google Play Store grotendeels opgevangen moeten worden.

Of het Huawei gaat lukken? Daar hebben we zo onze twijfels over. De Huawei P30 Pro werd gelanceerd in maart 2019, de maand waarin doorgaans de nieuwe P-serie verschijnt. Mocht het bedrijf vasthouden aan deze releasemaand, dan hebben ontwikkelaars nog relatief weinig tijd om applicaties klaar te stomen voor de Huawei app-winkel.

