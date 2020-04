Honor 30 Pro gespot met quad-camera opzet in renders

Wat de Honor 20 Pro van de Huawei P30 Pro is, lijkt de Honor 30 Pro van de P40 Pro te worden. De Huawei P40 Pro is nog maar net uit en we hebben al nieuws over zijn Honor-equivalent.

Op Weibo (min of meer het Chinese Twitter) zijn er afbeeldingen gedeeld van het te verschijnen toestel (via IndiaShopps). De renders zijn afkomstig van Zhao Ming (Honor CEO) tijdens een live-uitzending.

Het grootste aandachtspunt is zonder meer de quad-camera aan de achterzijde van het toestel. Er is onder meer een periscopische lens aanwezig, wat te achterhalen valt uit de vierkante vorm van een van de vier sensoren.

IndiaShopps claimt verder dat één van de sensoren een 50-megapixelexemplaar is, maar in de leak zelf zien we dat nergens terug. Waarschijnlijk baseert de bron zich hiervoor op eerdere geruchten.

De rest van de Honor 30 Pro ziet er in de renders redelijk standaard uit aan de achterzijde. Er is wel sprake van een flinke glans. Het toestel is te zien in een uitvoering met blauwtinten en een met grijstinten.

De voorzijde is helaas niet zichtbaar en specificaties ontbreken nog. Gebaseerd op voorgaande geruchten verwachten we dat de Honor 30 Pro veel leent van zijn grote broer, de Huawei P40 Pro. Onder de motorkap verwachten we een Kirin 990, maximaal 12GB RAM, een 6,57 inch display met een resolutie van 2340 x 1080, en 3900 mAh aan accucapaciteit.

Naast de Pro-versie verschijnt er ook een reguliere Honor 30, en een budgetmodel in de vorm van de Honor 30 Lite sluiten we eveneens niet uit.

Alle officiële details zullen hoogstwaarschijnlijk snel volgen. De Honor 30-serie wordt naar verluidt uit de doeken gedaan op 15 april, één dag na de onthulling van de OnePlus 8-serie.