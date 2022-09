Hoge verwachtingen voor nieuwe Xiaomi smartphones na uitgelekte specs

Xiaomi brengt jaarlijks goedkopere versies van zijn flagship telefoons uit in de vorm van de T-reeks. Eerder dit jaar mochten we kennismaken met de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro, dus we zijn in blijde verwachting van de Xiaomi 12T (Pro).

WinFuture (opens in new tab) heeft zonet nieuwe informatie over beide telefoons in de T-reeks gespot. Het nieuwe lek bevat enkele geruchten die we eerder hebben gehoord, maar ook nieuwe details en een paar afbeeldingen van de nieuwe Xiaomi smartphones.

De Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro zullen blijkbaar plastic frames gebruiken in plaats van metalen en beide telefoons komen met een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2712 x 1220 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De batterijcapaciteit is tot slot hetzelfde voor beide versies, namelijk 5.000mAh.

Processor en camera

Aan de binnenkant zijn er wel verschillen. De 12T wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 8100 Ultra, heeft 8GB RAM en een keuze uit 128GB of 256GB opslagruimte. Er zal een drievoudige camera aan de achterzijde zitten met een hoofdsensor van 108MP.

De 12T Pro krijgt een snellere Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Hij komt met 8GB of 12GB RAM, afhankelijk van de regio, en 256GB opslagruimte. Deze telefoon zou ook een drievoudige achtercamera hebben, maar deze keer met een 200MP-hoofdcamera.

We hadden al geruchten over die 200MP-camera gehoord, dus het zou zomaar kunnen kloppen. Motorola heeft als eerste een 200MP-camera in zijn nieuwe Edge 30 Ultra geïntroduceerd en het is logisch dat de concurrentie deze trend volgt. Xiaomi was tot slot een van de eerste merken met 108MP-camera in zijn smartphones, dus de sprong naar 200MP was te verwachten.

Analyse: opties in overvloed

Het wordt steeds moeilijker om alle verschillende toestellen bij te houden, zeker bij Xiaomi. Naast hun flagship toestellen die gewoonlijk in het voorjaar verschijnen en hun middenklasse versies in het najaar, zijn er nog tal van budgetopties in de Redmi-reeks.

Apple, Google, Samsung, OnePlus en anderen volgen dezelfde strategie met zowel vlaggenschip- als middenklassetelefoons, hoewel elk bedrijf dat op zijn eigen manier doet. Apple houdt bijvoorbeeld oudere toestellen in de verkoop in plaats van een nieuwe middenklasser te lanceren.

De verschillende prijspunten zijn cruciaal. Bedrijven willen ervoor zorgen dat er in hun huidige assortiment, ongeacht je budget, iets voor jou is. Dat is meer geld voor hen en meer keuze voor ons, want niet iedereen wil een enorme som geld spenderen aan de iPhone 14 Pro Max.

Dit alles brengt ons terug naar de Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro. We waren namelijk erg onder de indruk van de Xiaomi 11T Pro van vorig jaar gezien zijn combinatie van krachtige specs en een betaalbare prijs. We verwachten dan ook hetzelfde (of zelfs meer) dit jaar.