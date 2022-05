'Grootste Windows 11-update tot nu toe eerder gereed dan verwacht'

De grote update voor Windows 11 in 2022, ook wel bekend als 22H2 of 'Sun Valley 2', staat volgens geruchten op het punt om RTM te bereiken. Dit zou betekenen dat de update in theorie klaar is om uitgebracht te worden.

RTM is een afkorting voor 'Release to Manufacturing'. Deze term houdt in dat de software af is en klaar voor release.

Er worden geen nieuwe functies toegevoegd nadat software een RTM-status krijgt. Wat wel gebeurt na deze stap is dat er uitvoerig getest wordt en het ontwikkelen verder gaat. De focus ligt hierbij voornamelijk op het wegwerken van bugs en problemen voordat de update uitgebracht wordt.

Volgens Windows Latest is de RTM-mijlpaal bijna gehaald door Windows 11, waar de berichtgeving van de gebruikelijke interne bronnen komt die bekend zijn met de voortgang van het besturingssysteem. Dit zou inderdaad in de aankomende weken gebeuren, wat kan betekenen dat eind mei de RTM-versie van de update bestaat.

Analyse: Gissen wanneer Windows 11 22H2 uitgebracht wordt

Wees sceptisch bij het lezen van dit soort geruchten, zoals altijd. Toch zien we logica als we kijken naar recente berichtgeving vanuit Microsoft. De laatste test-build van Windows 11 verwijderde namelijk het watermerk van de desktop, wat meestal duidt op het stoppen van features toevoegen en het uitvoerige testen te starten.

Dat gezegd hebbende: het bedrijf zei voorzichtig dat het weghalen van dit watermerk ''niet betekent dat we klaar zijn''. We zijn dus duidelijk nog niet op het punt dat de Windows 11 22H2-update uitgebracht wordt. Een RTM-status in de komende tijd, mogelijk zelfs eind deze maand, is echter een realistische mogelijkheid. Gebeurt het niet in mei, dan is de kans groot dat de build in juni als RTM bestempeld wordt.

Of dit betekent dat de 22H2-update vroeg of laat dit jaar uitgebracht wordt, is lastig te zeggen. Het testproces kan soms flink lang duren. Het is zeker mogelijk dat een RTM-status in mei behaald wordt, maar het testen nog maanden in beslag neemt. Een release in september of oktober 2022 is dan niet ondenkbaar.

Dat lijkt ook de tijdspanne te zijn die alle geruchten noemen. We weten echter vrijwel niks zeker en het is compleet afhankelijk van hoe soepel de bugs en problemen oplossen in Windows 11 verloopt. Eerdere geruchten leken te wijzen op een 22H2-update vroeg in de tweede helft van het jaar, zoals in juli. Dit zou in theorie nog steeds kunnen gebeuren.