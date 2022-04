Windows 11-updates installeren niet goed door vreemde foutmelding

Windows 11-gebruikers melden dat het besturingssysteem problemen ondervindt bij het installeren van updates. Daarbij krijgen ze een foutmelding te zien die niet heel behulpzaam is. Microsoft claimt dat ze het probleem op de voet volgen.

Dit bericht komt van Windows Latest. Het artikel zegt dat gebruikers de errorcode 0xc1900101 te zien krijgen wanneer ze proberen te updaten. Vervolgens zet het besturingssysteem zichzelf terug naar de vorige versie zonder te melden waarom de update niet is gelukt.

Dit gebeurt veelal bij previewversies van Windows 11. Ook zijn er andere errorcodes gespot, maar de eerdergenoemde komt het vaakst voor in de Feedback Hub van Microsoft.

Een gebruiker meldt: “Al mijn fysieke apparaten zijn goed geüpdatet, maar zodra je op een virtuele machine wilt werken gaat het fout. Wanneer je bij het einde van de update komt, crasht het besturingssysteem en zet het zichzelf terug naar de vorige versie.”

Een andere voegt toe: “Ik heb hetzelfde probleem. De eerste keer dat ik mijn pc probeerde te updaten kreeg ik een foutmelding over mijn grafische drivers, dus ik zette deze terug naar een oudere versie. Ik had het vermoeden dat de Windows-update voor problemen zorgde, nadat het aanpassen van de drivers geen effect had.”

Microsoft heeft bevestigd dat het op de hoogte is van het probleem en dat het wordt onderzocht.

Het bedrijf heeft een gebruiker advies gegeven: “Bedankt voor het vermelden van het probleem. Errorcode 0xc1900101 is een standaard melding die je krijgt wanneer een update faalt en zichzelf terugzet om wat voor reden dan ook. Dit houden we goed in de gaten. Er zijn verschillende redenen waarom een update kan falen en het kan te maken hebben met je systeem en welke upgrade je wilt installeren.”

Microsoft geeft geen duidelijk advies over hoe je het probleem kunt verhelpen. Het bedrijf adviseert gebruikers wel om toch te updaten naar de nieuwste previewversie.

Analyse: wachten is de beste oplossing

Er zijn verschillende theorieën over de oorzaak van het probleem. Hieronder vallen driver-issues en compatibiliteitsproblemen. Echter meldt Microsoft al dat het een generieke foutmelding is. Dus het is niet duidelijk waar de oorzaak precies ligt.

Als je dit meemaakt is het handig om te controleren of je wel de juiste versie van Windows 11 probeert te installeren. Daarnaast zijn er nog andere dingen die je kunt proberen, zoals het opschonen van je harde schijf of tijdelijk je virusbescherming uitzetten.

Het is niet de eerste keer dat dit type probleem zich voordoet. We zagen het ook bij Windows 11 previewversie 22504 in november van 2021. Op dat moment gaf Microsoft het advies om “updates te pauzeren tot er een oplossing is uitgebracht.”

Kortom, waarschijnlijk bespaar je jezelf de meeste zorgen als je even wacht met updaten. Het probleem lost zichzelf naar verloop van tijd waarschijnlijk vanzelf op.