Gratis update voor Apple Watch laat je tegen jezelf racen zoals in Mario Kart

Apple Watch-gebruikers (tenminste toch die met een Apple Watch Series 4 of nieuwer) gaan een boel nieuwe features krijgen nu watchOS 9.2 is vrijgegeven en klaar staat om te worden gedownload.

Deze gratis update van Apple’s meest recente versie van het besturingssysteem voor hun wearable bevat echt heel wat nieuwigheden. Zoals geüpdatete algoritmes voor workouts, de oplossing voor enkele bugs en een nieuwe Race Route-tool voor hardlopers, fietsers en rolstoelatleten die er eentje gebruiken uit onze lijst van de beste Apple Watches. We vertellen je zo hoe je die nieuwe features te pakken krijgt, maar laat ons eerst eens kijken waarover het gaat.

De Race Route-tool is eigenlijk Pace Pro van Garmin, maar dan de versie voor watchOS 9.2. Of je kan de vergelijking maken met de ghost in Mario Kart, dat je meest recente prestatie op het circuit kopieert. Zo kan je je eigen tijden proberen verbeteren. Je neemt het dan effectief op tegen je eigen prestaties wanneer je Outdoor Run, Outdoor Cycle en Outdoor Wheelchair workouts selecteert.

Wat is hiervan het nut? Als je bijvoorbeeld traint voor een evenement is het een geweldige manier om jezelf te pushen op steeds hetzelfde parcours. Via je smartwatch krijg je dan dan geregeld updates en hou je perfect in de gaten of je over of onder je vorige tijd gaat.

De Workout-app bevat nu ook een specifiek kickboks-algoritme, voor meer accurate data. Kickboksen zat voordien gewoon onder 'Other' bij het workoutprofiel 'aerobic' op de Apple Watch. Hierbij werden dezelfde algemene data gemeten als bij andere disciplines, zoals hartslag of het aantal verbrande calorieën. Kickboksers zijn nu ongetwijfeld benieuwd of die update specifieke data registreert over bijvoorbeeld een workout met de stootzak of zelfs een rondje sparren.

Je Apple Watch gaat je nu ook niet meer storen tijdens een sessie mindfulness door constant notificaties te sturen. Van een zen-update gesproken. En dat is niet het enige dat wordt gefikst. De volledige lijst vind je hieronder (of op de website van Apple (opens in new tab) )

Race Route laat het je opnemen tegen je vorige tijden en ritmes wanneer je Outdoor Run, Outdoor Cycle en Outdoor Wheelchair Workouts selecteert.

Het kickboks-algoritme in de Workout-app zou meer accurate data moeten voorzien.

De Noise-app, die verschillende niveaus van omgevingsgeluid weergeeft, is nu beschikbaar met de AirPods Pro en AirPods Max van de eerste generatie wanneer je actieve noise cancellation gebruikt.

Family Setup-gebruikers kunnen worden toegevoegd aan de Home-app om de HomePod speakers te controleren, deuren los te maken met de sleutels in Wallet en om accessoires te gebruiken.

Toegangsondersteuning voor mensen met gehoorproblemen om te visualiseren wanneer Siren actief is op de Apple Watch Ultra.

Controle van AssistiveTouch via handgebaren en Quick Actions worden preciezer en krijgen een snellere reactietijd.

Crash Detection werd verder geoptimaliseerd om nieuwe Apple Watches te ondersteunen (de Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2).

Er is een bug verholpen die ervoor zorgde dat de tijd incorrect werd weergegeven meteen nadat een alarm in Sleep Focus Fix werd uitgezet, wat voor storingen zorgde tijdens sessies van mindfulness.

(Image credit: TechRadar)

Hoe watchOS 9.2 op je Apple Watch installeren

Om te beginnen moet je zowel iOS 16.2 of nieuwer op je iPhone hebben geïnstalleerd en beschikken over een Apple Watch met watchOS 9. Dat is van toepassing op de meeste gebruikers, maar we vermelden het toch voor de zekerheid. Je heb één van onderstaande modellen nodig voor deze update:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Zorg dat je Apple Watch voor 50% of meer is opgeladen en open de Apple Watch-app op je iPhone om de update te starten. Ga naar My Watch, dan General en vervolgens Software Update voor installatie. Als je smartwatch verbonden is met wifi bestaat de alternatieve optie om de update rechtstreeks te doen via Instellingen, dan General en vervolgens Software Update.

De hardloopdata van Apple Watch zijn uitstekend , zeker nu watchOS 9 features bevat zoals running power aan je pols, iets dat bij andere smartwatches normaal alleen lukt met een hartslagmonitor. Kleine kanttekening: wanneer dit wordt gepubliceerd haalde alleen de Apple Watch Ultra onze lijst van de beste loophorloges.