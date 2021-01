Spotify introduceert gratis audioboeken

Spotify wil het volledige monopolie op jouw oren. Eerst introduceerde het onbeperkt streamen van muziek en recent begon het de exclusieve rechten voor podcasts op te kopen. Nu blijkt het zich ook op audioboeken te willen storten.

Een aantal gratis audioboeken komen naar Spotify, en ook al maken ze allemaal deel uit van het publieke domein (wat inhoudt dat iedereen overal gratis toegang heeft tot de inhoud, zonder dat er copyright-regels gelden), toch heeft Spotify nog geïnvesteerd in zijn eigen originele opnames van de werken. Voor dit project hebben ze enkele grote sterren aangesproken.

De exclusieve vertellingen bevatten onder meer Mary Shelley's Frankenstein, voorgelezen door David Dobrik, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, gelezen door Forest Whitaker en The Awakening van Kate Chopin, voorgelezen door Hilary Swank.

Audio-uitbreiding

Spotify zal niet enkel de audioboeken aanbieden, maar ze worden ook allemaal vergezeld van een educatieve achtergrond door Glenda Carpio, professor bij Harvard. De reeks 'Sitting with the Classics' voorziet "een diepere duik in elk boek, verkent de geschiedenis en bespreekt de verhalen en thema's voor een modern publiek."

Spotify geeft toe dat deze collectie een poging is om te zien hoe het in de audioboek-markt wordt onthaald, alvorens het grotere investeringen overweegt. Het is echter een markt die het verkennen waard is: de audioboekhandel was in 2019 bijna 2,7 miljard dollar waard, een cijfer dat gezien de entertainmentgewoontes tijdens de lockdown waarschijnlijk is gegroeid.

De audioboekmarkt wordt momenteel geregeerd door Books van Apple en Audible van Amazon. De zware investering van Spotify in podcasts toont echter dat het bedrijf een impact kan hebben in dit soort markten, als het er moeite voor doet. De eenvoud om al jouw muziek en podcasts op één plek te hebben bleek al vruchtbaar voor Spotify (22 procent van de actieve luisteraars zette een podcast op in het derde kwartaal van 2020), dus het aantrekken van meer luisteraars met lange audioboeken lijkt de volgende logische stap.