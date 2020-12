Spotify 2020 Wrapped: jouw muzikale jaaroverzicht is er weer

Jaar in, jaar uit brengt Spotify een persoonlijk muzikale jaaroverzicht naar al haar gebruikers. De Spotify 2020 Wrapped laat wederom zien welke artiesten, nummers, podcasts en genres jij dit jaar het meest streamde.

De meest gestreamde artiesten in Nederland zijn dit jaar Snelle, Boef, Frenna, Lil Kleine en Josylvio. Wereldwijd gaat het om Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD en The Weeknd. Het mag duidelijk zijn dat hiphop en rap wederom enorm populaire genres zijn in 2020.

Zo bekijk jij jouw jaaroverzicht

Als je naar de app van Spotify op je smartphone gaat, krijg je waarschijnlijk automatisch een pop-up met de vraag om jouw Spotify 2020 Wrapped-verhaal te bekijken. Als dit niet het geval is - of als je het overzicht nogmaals wil bekijken - vind je jouw jaaroverzicht op het startmenu van de app. Voor het jaaroverzicht kun je op de pc ook naar www.2020.byspotify.com surfen in de webbrowser.

Via je mobiele app of desktopapp kun je ook een speciale pagina vinden door in de zoekbalk te zoeken naar 'Wrapped'. Dan verschijnt er een overzicht van 2020 Wrapped-afspeellijsten bovenaan. Hier vind je jouw eigen topnummers van 2020, gemiste hits, landelijk populaire artiesten en meer.

Je kunt de afspeellijst 'Jouw topnummers van 2020' toevoegen aan je favorieten, zodat je deze nummers in 2021 gemakkelijk terug kunt vinden. Al wil je in het nieuwe jaar natuurlijk ook weer een hoop nieuwe muziek ontdekken. In de beschikbare lijsten vind je daarvoor in ieder geval genoeg inspiratie.