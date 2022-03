GPU-prijzen dalen naar laagste punt in meer dan een jaar

De prijzen van grafische kaarten tonen een neerwaartse trend. Het lijkt erop dat deze lijn begint af te vlakken, langzamerhand komen de kosten van een nieuwe GPU dichterbij de adviesprijs. Er zit echter een addertje onder het gras.

Deze informatie is gebaseerd op prijzen in de Duitse markt, samengevoegd door 3DCenter. Dit laat zien dat AMD-videokaarten (RX 6000-modellen) nu gemiddeld 35 procent meer dan de richtprijs kosten. GPU’s van Nvidia (RTX 3000-kaarten) kosten 41 procent meer.

Dat is nog steeds geen ideale situatie, het is een redelijk bedrag wat je bovenop de aanbevolen prijs moet neerleggen. Hoe dan ook is het wel een grote verbetering ten opzichte van de prijzen die we in 2021 zagen. Destijds gingen grafische kaarten voor het dubbele van de prijs over de toonbank, soms zelfs meer dan dat.

De prijzen zijn al consequent aan het dalen sinds december van 2021. Dat is slechts een paar maanden, maar toch is het een veelbelovend signaal. Enkele topklasse GPU’s zijn meer dan 100 euro goedkoper sinds de vorige controle van 3DCenter.

Dat gezegd hebbende, enkele individuele kaarten zitten nog steeds ruim boven de adviesprijs. Bij AMD gaat het om de RX 6800 en de 6800 XT. Deze kosten respectievelijk 63 procent en 55 procent meer dan het aanbevolen bedrag. Bij Team Green zijn het de RTX 3070, die 60 procent boven de richtprijs zit, en de RTX 3060 Ti en 3080, die beide 55 procent meer kosten.

De kaarten met de beste prijzen op dit moment zijn de RX 6500 XT van AMD, die slechts 8 procent in prijs is gestegen, en de Nvidia RTX 3080 Ti die 16 procent boven het aanbevolen bedrag zit.

Analyse: het gaat de goede kant op

We hebben redenen om optimistisch te zijn, vooral als je bedenkt dat naar verwachting de tekorten aan componenten in de tweede helft van 2022 zullen afnemen. Dan zouden de problemen met GPU-leveringen grotendeels moeten verdwijnen. Althans, dat is de voorspelling van AMD en Nvidia.

Wat betreft de kanttekening die we aan het begin noemden, VideoCardz (die het bericht van 3DCenter heeft gespot) wijst erop dat valutaschommelingen tussen de dollar en de euro ook invloed hebben gehad op de prijzen. Ondanks dat de Duitse markt redelijk nauw is verbonden met die van Nederland en België, zijn er altijd internationale invloeden op de prijs.

Het is moeilijk om grote conclusies te trekken gebaseerd op dit perspectief. Desalniettemin is het een nuttige indicator om te kijken welke kant de markt op gaat. Al met al lijkt het erop dat we naar een betere situatie toegaan, maar het is altijd verstandig om een slag om de arm te houden.