‘Google Pixel Fold verschijnt in oktober samen met Pixel 7’

Er gaan al een tijdje geruchten rond over een foldable van Google, die wij de Google Pixel Fold noemen. We hebben ons lang afgevraagd wanneer deze smartphone op de markt komt. Nu lijkt het erop dat we hem richting het einde van dit jaar gaan zien.

Volgens Ross Young, een bekende leaker en expert op het gebied van leveringsketens, begint de productie van Pixel Fold-schermen in het derde kwartaal van 2022 (tussen juli en september). De smartphone zelf lanceert dan in het vierde kwartaal (tussen oktober en december).

In een andere tweet is Young wat meer specifiek. Hij claimt dat de Pixel Fold verschijnt in oktober. We verwachten dat de Pixel 7 ook rond die tijd op de markt komt, dus mogelijk worden ze allebei aangekondigd bij één groot evenement.

It's back! Looks like Google's foldable Pixel will start panel production in Q3'22 and launch in Q4'22.February 14, 2022 See more

Het is verstandig om leaks met een korrel zout te nemen, maar toch lijkt een release richting het einde van 2022 ons vrij logisch. Daarnaast heeft Young een uitstekende reputatie als het om geruchten gaat.

De enige andere uitgelekte releasedatum wijst ook naar een lancering eind 2022 voor de Pixel Fold. Ook was er een gerucht die wees op een lancering aan het begin van 2022, maar dit is gedateerde informatie.

Eind 2022, mogelijk in oktober, is voor nu de beste gok die we kunnen wagen.

Analyse: wat we nog meer weten over de Google Pixel Fold

Uit geruchten weten we meer dan alleen de verwachte releasedatum. Naar verluidt wordt de Pixel Fold uitgerust met een 7,6 inch OLED-display, een 12,2 MP hoofdcamera, een 12 MP groothoeklens, twee 8MP selfiecamera’s, een Google Tensor-chipset (net als de Pixel 6) en 12 GB aan RAM.

Het enige detail waar we over twijfelen, is de chipset. Als de smartphone eind 2022 verschijnt, lijkt het ons logisch dat hij dezelfde chipset gaat gebruiken als de Pixel 7. Dit kunnen we echter niet met zekerheid zeggen.

De Pixel Fold wordt mogelijk ‘Pixel Notepad’ genoemd volgens een gerucht. Deze naam hint op de toevoeging van een stylus, maar hier hebben we vooralsnog niets over gehoord.

Via Phone Arena