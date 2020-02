Prototype Google Pixel 5 XL uitgelekt dat hopelijk niet echt is

We verwachten dat de Google Pixel 5 reeks pas in oktober zal verschijnen, maar toch is er al een render van hoge kwaliteit verschenen. Op die render zien we een mogelijk ontwerp van de zogenaamde Google Pixel 5 XL.

De render werd gedeeld door Jon Prosser op zijn Front Page Tech show op YouTube. Naar verluidt zou het gaan om een van de drie prototypes van de smartphones. Zelfs als het zou gaan om een echte render, dan is er nog steeds maar 33% kans dat dit het uiteindelijke ontwerp gaat worden.

Op de render zien we een groot camerablok dat centraal op de achterkant zit. Dit is meteen het grootste pijnpunt voor ons persoonlijk. Wij zijn van mening dat het camerablok onnodig groot is, aangezien er maar drie camera's in verwerkt zijn.

Afgezien daarvan ziet het ontwerp er vrij standaard uit, met een gewone achterkant, en een contrasterende aan/uitknop zoals op de Google Pixel 4. De textuur aan de achterzijde is blijkbaar ook vergelijkbaar met de vorige modellen en wordt beschreven als een "zachte, matte glazen achterkant".

Je ziet dat er drie camera's in het camerablok zitten. De onderste lens zou hier een groothoeklens zijn, die ontbrak op de vorige Pixel-smartphones. De andere twee lenzen zijn vermoedelijk de hoofdlens en de zoomlens.

De voorkant van de telefoon wordt niet getoond, want die is blijkbaar minder goed afgewerkt op dit punt. Er wordt wel gezegd dat hij zou lijken op de Pixel 4-reeks, maar dat de bovenste schermrand kleiner zou zijn. De andere twee prototypes zouden sterker lijken op de huidige Pixel 4, en hebben een meer conventioneel vierkant camerablok aan de achterzijde.

Zoals altijd zouden we dit alles met een korreltje zout nemen, maar Prosser beweert dat zijn bron "extreem betrouwbaar" is, en dat hij 99,9% zeker weet dat het getoonde beeld van een Pixel 5 XL-prototype is.

