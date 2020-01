Google Pixel 5: wat we willen zien

The Google Pixel 5 could take cues from these previous versions

Het duurt nog even voordat de Google Pixel 5 officieel uit de doeken wordt gedaan, maar dat geeft de techgigant genoeg tijd om alles uit de kast te halen voor haar nieuwe vlaggenschip. Hoewel Google iedereen verraste met de prima Pixel 3a en 3a XL, waren eind 2019 alle ogen gericht op de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL.

Geheel volgens de verwachtingen blijken de nieuwe Pixels uitzonderlijk goede camerasmartphones te zijn. Het is dan ook jammer om te moeten constateren dat de toestellen op vrijwel alle andere vlakken tekortschieten.

Deze tekortkomingen bieden Google (hopelijk) genoeg stof tot nadenken. Ook weten we door de verbeterpunten al vrij snel wat we willen zien van de nieuwe Pixel 5. Hoewel er nog vrijwel niets aan informatie over de Pixel 5 smartphones op is gedoken, gebruiken we deze gelegenheid om een wenslijst te maken voor het nieuwe Google vlaggenschip.

Hieronder lees je meer over wat wij graag willen zien in de Google Pixel 5, en wat het toestel nodig heeft om een verkoopsucces te kunnen worden.

Google Pixel 5 releasedatum en prijs

2020 is nog maar net begonnen, en de Pixel 4-toestellen zitten nog vers in ons geheugen. Het is dan ook wat lastig om nu al met zekerheid te zeggen wanneer de releasedatum voor de opvolger(s) is gepland. Gezien de voorgaande releasedata durven we wel een gokje te wagen.

De Pixel 4 lanceerde op 24 oktober, en dat was niet zo heel vreemd; elke high-end Pixel-smartphone zag het levenslicht in de maand oktober, waardoor het niet gek is om te vermoeden dat de Pixel 5 ook in oktober (2020) uit de doeken wordt gedaan.

Over de adviesprijs is eveneens nog niets naar buiten gekomen. Gezien de trend in de smartphonewereld zou het ons niets verbazen als de Pixel 5 net iets duurder wordt dan de Pixel 4. De adviesprijs van het instapmodel bedraagt 749 euro. Een prijs van 799 euro voor de Pixel 5 is niet heel gek gedacht dan. Pin je hier echter niet aan vast.

Uiteraard zullen we dit artikel van updates voorzien als er (concrete) nieuwtjes en geruchten opduiken op het wereldwijde web.

Google Pixel 5 leaks en nieuws

Zodra er meer Google Pixel 5 nieuws en geruchten verschijnen, vind je ze hier terug. Op dit moment is het echter vrij stil rondom de nieuwe Pixel(s). De komende maanden verwachten we renders, prototypes en andere nieuwtjes over de high-end serie van Google.

Google zelf begon met het teasen van de Pixel 4 in juni 2019, maar liefst vier maanden voor de officiële onthulling. Wellicht dat de techgigant dit jaar net zo vroeg begint met het warm maken van het publiek.

Google Pixel 5: wat we willen zien

De Google Pixel 4 is op veel fronten een verbetering ten opzichte van zijn voorganger, maar lang niet alles was goed te noemen (lees: de Pixel 5 accu moet écht beter). Verder zijn er features en onderdelen die Google nog altijd niet in haar vlaggenschip heeft geplaatst. Hieronder vind je alles wat we graag willen zien in de Google Pixel 5.

1. Vergroot de Pixel 5 batterij

De meest problematische eigenschap bij uitstek van de Pixel 4: de summiere accucapaciteit. Hoewel capaciteit zeker niet gelijkstaat aan accuduur, is een batterij van 2800 mAh écht te klein voor de huidige smartphonestandaard. Alle optimalisaties ten spijt; de Pixel 4 hield bij ons vaak het einde van de dag niet eens.

De Google Pixel 4 XL deed het stukken beter met zijn 3700 mAh aan accucapaciteit, maar heel indrukwekkend vergeleken met de concurrentie is de batterijduur alsnog niet. We hopen dat 2020 het jaar wordt dat Google de magische grens van 4000 mAh passeert.

2. Breng de vingerafdrukscanner terug

De Google Pixel 4 beschikt niet over een fysieke vingerafdrukscanner aan de achterzijde zoals de Pixel 3. Ook aan de voorzijde is er geen scanner aanwezig; Google richtte zich met de Pixel 4 volledig op ontgrendeling aan de hand van je gezicht. Helaas: deze technologie kon ons niet bekoren.

Sommigen vinden gezichtsherkenning wellicht makkelijk in gebruik, maar er zijn genoeg voorbeelden van gebruikers die gefrustreerd raakten van de technologie. We hopen dat er in de Pixel 5 'gewoon' weer ruimte is voor een vingerafdrukscanner. Ons maakt het niet erg uit waar deze komt te zitten, zolang hij er maar zit.

3. Voeg een groothoeklens toe aan de Pixel 5

We hopen van harte dat Google gekeken heeft naar andere high-end smartphones uit 2019. Dan moet het namelijk ook gezien hebben dat vrijwel elk ander toptoestel beschikt over een groothoeklens.

Hoe mooi en goed de camerasoftware van de Pixels ook is; een groothoeklens nabootsen is nagenoeg onmogelijk. Vandaar hopen we dan ook dat de Pixel 5 gewoon een echte groothoeklens tot zijn beschikking krijgt.

4. Geef de Pixel 5 een microSD-poort

Een minimum van 64GB en een maximum van 128GB? Heel subtiel zijn de hints niet dat Google het liefst heeft dat iedereen alles op de cloud (Google Drive) plaatst. Lokale opslag wordt geprefereerd dankzij een veelvoud aan redenen, voornamelijk omdat niet iedereen altijd online wil en/of kan zijn. Het is frustrerend hoe Google het onmogelijk maakt om uitbreidbaar geheugen toe te staan.

Om eerlijk te zijn hebben we weinig hoop dat Google de Pixel 5 voorziet van een microSD-sleufje, maar dat betekent niet dat we het niet hoeven te zien als een verbeterpunt in de Pixel-serie.

5. Houd vast aan het eigenzinnige design

De Google Pixel 4 en Pixel 4 XL zien er allebei wat vreemd uit. De relatief kale achterzijde wordt opgeschud door een bijzonder (donker) camera-eiland. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn de randen ook voorzien van een rubberen frame. Het zijn eigenschappen die we bij vrijwel geen enkele andere telefoon terugzien.

Uiteraard mogen we de flinke bezel aan de bovenzijde niet vergeten. Al met al zijn de Pixel-toestellen zeker geen alledaags gezicht, en dat hoeft ook helemaal niet. In een tijd waar smartphones steeds meer op elkaar gaan lijken, is het prettig om te zien dat er anno 2020 ook nog fabrikanten zijn die het 'anders' durven aan te pakken.