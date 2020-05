Google Pixel 4a verliest mogelijk speciale Pixel feature

Een van de meest unieke en eigenzinnige features op de Pixel-telefoons is 'Active Edge'. Deze functie stelt gebruikers in staat om de Google Assistent op te roepen door te knijpen in de zijkanten van de telefoon. Het ziet ernaar uit dat de aanstaande Pixel 4a de eerste Pixel in jaren wordt die deze eigenschap mist.

Het nieuws is afkomstig van het YouTube-kanaal TechnoLike Plus. Zij zijn naar verluidt in bezit geraakt van een Google Pixel 4a exemplaar enkele weken geleden. Het kanaal brengt elke week enkele video's uit, waarin meer informatie wordt onthuld over het apparaat. Het is vrijwel uitgesloten dat het om de 'uiteindelijke' versie gaat van de Pixel 4a, maar de leaks lijken veelbelovend.

Volgens TechnoLike Plus is Active Edge afwezig bij de Pixel 4a. Het indrukken van de zijkanten van het toestel in je hand levert je nu enkel nog pijn aan je palm op.

Einde van een knijpbaar tijdperk?

De afwezigheid van Active Edge is opvallend. Zelfs de relatief goedkope Google Pixel 3a beschikte over deze functie vorig jaar. Het is een van de manieren waarop Google de hardware optimaliseert met haar eigen software. Bij de a-serie worden er uiteraard compromissen gesloten om tot een lage(re) prijs te komen, maar het is vreemd om een functie weg te halen bij een nieuwer model wat er eerst wel was.

Een echte aderlating zal Active Edge niet zijn voor velen. Het gebruiken van de Assistent is iets wat nog lang niet mainstream is geworden.

Houd er rekening mee dat TechnoLike Plus ook aan de slag kan zijn gegaan met een prototypemodel waar simpelweg nog geen Active Edge was geplaatst. Doorgaans start de massaproductie ongeveer een maand voor de release.

Het leek de bedoeling dat de Google Pixel 4a onthuld werd op Google IO 2020, wat begin mei zou plaatsvinden. Door het coronavirus is het hele evenement afgeblazen, waardoor we ervan uitgaan dat de smartphone elk moment uit de doeken kan worden gedaan.