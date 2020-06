Google Pixel 4a mogelijk uitgesteld tot najaar 2020

We verwachtten oorspronkelijk dat de Google Pixel 4a in mei zou verschijnen als onderdeel van het Google IO 2020 event. Aangezien dat event (zelfs online) niet is doorgegaan, is de lanceringsdatum voor Google's middenklasser een mysterie geworden. Volgens het laatste gerucht zou de lancering achteruit zijn geschoven tot oktober.

Het nieuws over de laatste vertraging komt van bekende tipgever John Prosser, die in het verleden een betrouwbare bron is geweest. Hij zegt dat er op 13 juli een aankondiging wordt gedaan over de smartphone, maar dat hij pas in oktober verkocht zal worden.

Qua timing komt het toestel dan wel heel erg in de buurt van de Google Pixel 5. Sommigen vragen zich nu af of de Google Pixel 4a door het leven zou gaan als de Pixel 5a. Dat weten we natuurlijk niet zeker tot we de smartphones officieel te zien krijgen.

Prosser zegt daarnaast nog dat de lancering van de Pixel 5 misschien ook wordt uitgesteld. Hij geeft wel toe dat dit allemaal nog kan veranderen. Tot slot suggereert hij dat de blauwe versie van de Pixel 4a helemaal is geschrapt, waardoor de telefoon alleen nog maar in het zwart zou verschijnen.

I waited all week to report this to see if it was an error in the system. But I’ve confirmed it multiple times at this point. Keeping a close eye on things and with the way things are going, it could be changed again. I’ll report back if there’s a change.June 13, 2020

De nieuwe voorspellingen zijn niet al te verschillend van de meest recente geruchten die we van Prosser op Twitter hadden gehoord. Hij had namelijk al gezegd dat de Pixel 4a op 13 juli aangekondigd zou worden en pas in augustus verkocht zou worden.

We kunnen alleen maar speculeren over waarom Google deze datum blijft verschuiven, maar vermoedelijk is het zakelijk gezien niet optimaal om op dit moment een smartphone te lanceren.

We hopen dat de Google Pixel 4a uiteindelijk wel het daglicht ziet, want we hadden er positieve dingen over gehoord. De Pixel 3a was bovendien een uitstekende, betaalbare smartphone.

Via Android Central