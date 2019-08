Google Assistant kan nu Whatsapp berichten lezen en erop reageren

Google Assistant was al in staat om berichten voor te lezen en erop te reageren, maar dit was alleen mogelijk met Android-smsjes. De dienst is inmiddels uitgebreid en kan nu ook berichten lezen van derden, zoals Whatsapp, Slack en Telegram.

Zo kun je thuis tijdens het schoonmaken of koken, Google Assistant inschakelen als je wi reageren op een Whatsapp-berichtje via Google Assitant. De spraakassistent leest het ontvangen bericht voor en vervolgens kun je via speech-to-text op het bericht antwoorden.

Miljoenen Android-gebruikers die chatdiensten als Whatsapp, Telegram, Signal, Slack of Discord gebruiken, zullen erg blij zijn met deze nieuwe update.

Als je eenmaal je instellingen hebt aangepast bij Google Assistant, waarin je toegang geeft om notificaties te ontvangen, dan geef je de spraakassistent de volgende opdracht: 'Lees mijn berichten voor'.

Daarna vertelt Google Assistant hardop wat er in je ontvangen berichten staat en van welke app ze afkomstig zijn. Mocht je niet alleen van Whatsapp gebruikmaken, maar ook van Slack en/of Telegram.

En dan kun je erop reageren door middel van spraak en vervolgens verstuurt de spraakassistent je reactie naar de betreffende ontvanger. Ook wordt het bericht als 'gelezen' aangeduid.

Let wel op, het gaat alleen om tekstberichten, voiceberichten of video's die je hebt ontvangen worden door Google Assistant niet afgespeeld. Al denken we wel dat dit in de toekomst nog ontwikkeld zal worden.

Wanneer de nieuwe functie beschikbaar is, is nog niet bekend. We wachten namelijk nog op de officiële aankondiging van Google. De verwachting is dat het in de komende maanden wordt uitgerold.