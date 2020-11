Godfall PC-specificaties zien er veeleisend uit - je hebt 12 GB RAM nodig

De PC-specificaties van Godfall zijn onthuld. De RPG 'looterslasher' verschijnt binnenkort op PS5 en PC. De vereisten zijn mogelijk hoger dan menig PC-build aankan.

De vereisten zijn niet enorm in sommige aspecten, maar de benodigde 12 GB aan RAM-geheugen vormt een knelpunt. Het gaat hier om de minimuminstellingen, dus gamers met 8 GB RAM-geheugen hebben een upgrade nodig als ze Godfall willen spelen.

Een minimale RTX 1060 of RX 580 als grafische kaart is vereist, wat gelukkig niet veel gevraagd is. De aanbevolen vereisten liggen echter wat hoger, die vragen om een GTX 1080 Ti of RX 5700 XT en 16 GB RAM-geheugen.

Het is niet duidelijk wat voor resolutie, details en framerates er horen bij de minimale en aanbevolen vereisten. We verwachten dat de minimale specificaties voor 1080p geldt, met lagere instellingen en mogelijk 30 fps (misschien zelfs 60 fps), maar dit is nattevingerwerk.

Godfall systeemvereisten

Minimaal

Besturingssysteem : Windows 10

: Windows 10 Processor : AMD Ryzen 5 1600 of Intel Core i5-6600

: AMD Ryzen 5 1600 of Intel Core i5-6600 RAM-geheugen : 12 GB

: 12 GB Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1060 of AMD Radeon RX 580

Aanbevolen

Besturingssysteem : Windows 10

: Windows 10 Processor : AMD Ryzen 5 3600 of Intel Core i7-8700

: AMD Ryzen 5 3600 of Intel Core i7-8700 RAM-geheugen : 16GB

: 16GB Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti of AMD Radeon RX 5700 XT

De installatiegrootte van de game wordt niet vermeld. Godfall verschijnt op PC en PS5 op 19 november. Voor PC-gamers is deze tijdelijk exclusief verkrijgbaar via Epic Games Store. Godfall is momenteel te preorderen. We verwachten deze ook snel op Steam en andere kanalen.