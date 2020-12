Geoptimaliseerde Xbox Series X games: de beste titels op een rij

Het is bekend dat de krachtige hardware van de Xbox Series X in staat is om automatische verbeteringen te brengen aan een groot aantal titels van vorige Xbox-generaties.

De next-gen optimalisatie is een van de grootste aantrekkingspunten van de console. Het geeft specifieke verbeteringen aan de Series X-games die vrijkwamen bij de lancering, samen met nog een reeks oudere games van Microsoft. Veel van deze games zullen automatisch beschikbaar zijn op de Series X via Xbox Smart Delivery, wat ervoor zorgt dat je de beste versie van een spel krijgt afhankelijk van het platform waar je het op speelt.

Welke games zijn tot nu toe geoptimaliseerd voor de Series X? En wat kan je verwachten van de verbeterde versies van deze titels? Functies zoals kortere laadtijden en 'Quick Resume' zijn de norm, maar de verbeteringen gaan vaak nog iets verder.

We hebben al een brede selectie van games van de Xbox Series X getest die al geoptimaliseerd zijn voor de Xbox Series X. Zo kunnen we je een lijst geven van de beste geoptimaliseerde titels die er tot nu toe zijn.

Enkele titels kun je enkel spelen na aankoop, maar er zijn ook een reeks geoptimaliseerde titels bij die je al kan downloaden en uitproberen met de Xbox Game Pass Ultimate.

Geoptimaliseerd voor Xbox Series X

Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection heeft officieel zijn Xbox Series X/S-upgrade gekregen, waarbij het een spelervaring met 120fps tegen een maximale resolutie van 4K op de Series X brengt (afhankelijk van de capaciteiten van je TV). Voor de Series S wordt het maximaal 1080p.

Als je televisie natuurlijk niet door HDMI 2.1 wordt ondersteund, dan kan je nog altijd de 120Hz-modus tegen een resolutie van 1440p gebruiken. Het spel heeft ook een verbeterde draw distance gekregen, samen met een FOV (Field Of View) slider. Los van de officiële optimalisatie geniet Halo: The Master Chief Collection ook van de SSD van de Series X. Dat maakt de laadtijden veel korter. Daar komt dan ook nog eens de Auto-HDR-functie van de console bij, die veel meer levendige kleuren geeft dan we op de Xbox One X konden zien.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Ontwikkelaars Treyarch en Raven Software zijn erin geslaagd om voor de Xbox Series X een geoptimaliseerde versie van Call of Duty: Black Ops Cold War te maken die oprecht aanvoelt als de 'next-gen' die ons werd beloofd.

Cold War biedt op de Xbox Series X zowel gameplay tegen 60fps, ray tracing en een resolutie die 4K als doel heeft, wat wil zeggen dat je een van de twee moet opofferen om een prachtig en vlot beeld te krijgen op console.

Daar komt bij dat het spel een ververssnelheid van 120Hz heeft in de instellingen (met ray tracing uitgeschakeld). We zijn er tot nu toe echter nog niet in geslaagd om deze modus aan te zetten, ondanks het feit dat we een TV hebben die een variabele refresh rate (VRR) ondersteunt. We zorgen voor een update van zodra we een oplossing hebben.

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4, het fantastische race-spel in een open wereld en bovendien een van de meest visueel aantrekkelijke titels die Xbox ooit heeft gekend, is aangepast geweest voor zijn debuut op de Xbox Series X.

Waar de versie van het spel op de Xbox One X spelers dwong om te kiezen tussen resolutie en frame rates, daar geeft Forza Horizon 4 op de Series X racers nu het beste van beide werelden dankzij Smart Delivery. Zo kan je aan de slag met een standaard 4K-ervaring tegen 60fps.

Daarbovenop heeft Forza Horizon 4 nu betere draw distances en meer getrouwe graphics (waaronder een betere kwaliteit van schaduw-, reflectie-, en partikeleffecten), zoals je ze kan verwachten op een krachtige gaming PC op de hoogste instellingen. Hier krijg je ook nog eens de Quick Resume-functie bij, samen met laadtijden die beter optrekken dan de gemiddelde Ferrari.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla voelt, als een van de grootste titels die de lancering van de Xbox Series X vergezelde, aan als een echte tentoonstelling van de next-gen mogelijkheden van de Xbox Series X.

Valhalla, dat volledig gebruik maakt van de volledige kracht van de console, draait standaard tegen 60fps op 4K. Daarmee wordt het dan ook het eerste Assassin's Creed-spel op console dat dit kan. Al zit ray tracing niet bij de next-gen verbeteringen die zijn aangebracht, het spel ziet er hoe dan ook nog steeds prachtig uit.

Dirt 5

Dirt 5 maakt handig gebruik van de Xbox Series X en biedt next-gen geoptimaliseerde functies aan waarmee je niet wordt gedwongen om iets belangrijks op te geven. Of je nu de prioriteit legt bij beeldkwaliteit of frame rates, je krijgt nog steeds een volledige spelervaring van 4K tegen 60fps.

Ondanks dat zijn er twee speelmodi voorzien met elks een aparte ervaring. De Image Quality-modus zet een beeldverversing van 60fps vast en biedt een dynamische resolutie tegen 4K. Zo krijg je meer realisme in je schaduwen en reflecties op plassen, en zien terreintexturen er opmerkelijk veel beter uit. Met andere woorden, je krijgt dezelfde instellingen als op een high-end gaming PC.

Je kan ook kiezen om de Prioritize Framerate-setting in te schakelen waarbij je 120fps haalt met een verminderde beeldkwaliteit. Indien je TV HDMI 2.1 ondersteunt, dan zal deze modus nog altijd 4K proberen te halen. Als dat niet het geval is, dan haalt hij het neer naar 1080p (zolang je TV natuurlijk de beeldverversing van 120Hz ondersteunt).

Gears 5

Op de Xbox Series X heeft Gears 5 een vrij significante upgrade gekregen via Smart Delivery, waarbij het nu een spelervaring geeft die op die van de PC-versie lijkt tegen Ultra-settings.

Dat wil zeggen dat je diepere schaduwen, een hoger aantal partikels en verbeterde resoluties ziet op de texturen. Bovendien loopt het spel nu op 4K tegen 60fps - wat een aardige verbetering is ten opzichte van de maximale 30fps op de versie van de Xbox One X.

Gears Tactics

Dankzij Smart Delivery is de verbeterde versie van Gears Tactics nu beschikbaar op de Xbox Series X, met een resolutie van 4K en 60fps, samen met de keuze voor 30 fps of 60fps voor cinematics.

In een interview met The Verge liet technisch directeur Cam McRae van The Coalition weten dat dit "niet was gedaan omwille van prestatieredenen, maar gewoon voor persoonlijke smaak."

Sea of Thieves

Samen met snellere laadtijden biedt de voor de Xbox Series X geoptimaliseerde versie van Sea of Thieves spelers standaard 4K en een frame rate van 60fps - wat een verdubbeling is ten opzichte van de Xbox One X. Wind in de zeilen, en vol vooruit!

The Touryst

Zoals we reeds hebben aangehaald, is The Touryst een onterecht miskend spel in de Xbox Series X-lineup. De game is ongelofelijk charmant en maakt bovendien volledig gebruik van de next-gen functies van de console.

Dankzij de eenvoudige voxel-stijl kan The Touryst intern 4K-resoluties afspelen tegen 120fps (zolang je TV het toestaat), of 6K tegen 60fps.

Deze grafische mogelijkheden, in combinatie met het prachtige kleurenpalet en de verbluffende HDR-capaciteiten maken van The Touryst een uitzonderlijk spel dat je zeker op de Xbox Series X moet hebben gespeeld.

Ori and the Will of the Wisps

Net zoals The Touryst heeft Ori and the Will of the Wisps next-gen upgrades gekregen die volledig gebruik maken van de enorme kracht van de Xbox Series X, zoals 4K-resoluties tegen 120fps voor zij die over TVs beschikken met HDMI 2.1-ondersteuning.

Bovendien kunnen spelers kiezen om het spel in een 6K 'supersampled'-modus af te spelen, die dan wordt weergegeven in 4K tegen 60fps. Deze modus zou een nog betere visuele getrouwheid weergeven en daarmee de standaard 4K-modus overstijgen.

NBA 2K21

We hopen dat je nu nog wat plaats over hebt op de SSD van je Xbox Series X, want NBA 2K21 vraagt een stevige 101GB. Gelukkig zorgt deze bestandsgrootte ervoor dat het spel in staat is om een grote hoeveelheid extra's toe te voegen die niet slechts technische verbeteringen zijn.

Los van de verwachte 4k tegen 60fps biedt NBA 2K21 veel meer overtuigende menigtes op de achtergrond aan in de nieuwe Lower Bow-presentatie, met 150 AI-personages die aan het realisme bijdragen. Zo zullen fans in de tribune met elkaar interageren, krijg je betere camera-interviews met reporters te zien en meer.

NBA 2K21 levert ook speelmodi die je enkel in de next-gen versie van het spel zal vinden, waaronder een vergrote WNBA-ervaring die de eerste WNBA MyPLAYER-carrièremodus inhoudt. Daarnaast is er ook The City, een open wereld met meerdere districten die véél groter zijn dan de Neighbourhoods van de vorige titels.