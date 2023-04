Gelekte Sennheiser mini Dolby Atmos soundbar kan de Sonos Beam wel eens gaan verslaan

Het lijkt erop dat Sennheiser de lancering van de Sennheiser Ambeo Mini aan het voorbereiden is. Dit is een nieuwe supercompacte Dolby Atmos soundbar, die waarschijnlijk heel snel zal verschijnen, aangezien de onaangekondigde tv-speaker gelekt is op Sennheiser's eigen website.

De soundbar claimt "'s werelds meest meeslepende geluid uit één compact apparaat" te leveren. De specificaties, zoals bijvoorbeeld het aantal speakers, waren nog niet te zien op de website, maar er waren nog steeds veel andere details te vinden. Zo werd er wel bevestigd dat er ondersteuning zal zijn voor Dolby Atmos én DTS:X, zelf-kalibratietechnologie en Wi-Fi en Bluetooth voor muziekstreaming. Het klinkt in ieder geval alsof dit apparaat qua functies zeker kan concurreren met de beste soundbars.

Alles wat we momenteel weten over het geluid van de soundbar, naast de ondersteuning voor de 3D-audioformats, is dat hij zal beschikken over "high-end full range drivers" en "ingebouwde 4-inch dual subwoofers". Hij lijkt dus te zijn ontworpen als een alles-in-één-systeem voor bij kleinere tv's, net als de Sonos Beam (Gen 2). De gelekte afbeeldingen lieten echter ook zien dat de soundbar kan worden gebruikt in combinatie met de Sennheiser Ambeo Sub, die samen met de fantastische Sennheiser Ambeo Soundbar Plus werd gelanceerd. Dat is dus erg fijn voor als je wat meer bas wil toevoegen.

De Ambeo Mini kan blijkbaar dus worden gekoppeld aan de Ambeo Sub, maar de specs suggereren dat je deze niet per se nodig hebt. (Image credit: Sennheiser)

De afbeelding met daarop de Ambeo Sub is verder ook nog erg handig om een idee te krijgen van het formaat van de soundbar, want de officiële afmetingen werden niet vermeld op de site. Nu kunnen we toch ongeveer inschatten hoe compact dit apparaat wordt, omdat we wel de afmetingen van de Ambeo Sub weten.

In Photoshop kan je op magische wijze de afmetingen van objecten vergelijken en dat hebben we hiermee dus ook gedaan en daar kwam uit dat de Ambeo Mini waarschijnlijk ongeveer 71 cm lang is. Dat zou hem dus iets langer maken dan de Sonos Beam, die ongeveer 65 cm lang is en dat is dan ook de andere compacte soundbar die de Ambeo Mini moet proberen te overtreffen (of in ieder geval evenaren).

Met ondersteuning voor Bluetooth-audio en DTS:X beschikt deze soundbar al over twee dingen waar de Sonos niet over beschikt. Verder verwachten we ook dat deze Ambeo Mini een groot succes zal worden, gezien de fantastische prestaties van de andere producten in de Ambeo soundbar-productlijn. Misschien weet hij zelfs de Beam van zijn troon (en jouw tv-meubel) af te stoten. We hopen in ieder geval wel dat hij ook zal beschikken over 4K HDR HDMI-passthrough, een feature die ook mist op de Sonos, maar daar heeft de site nog niets over bekendgemaakt.

De Ambeo Mini lijkt omringt te zijn door een stoffen materiaal, gebaseerd op de afbeeldingen (en Sennheiser's voorliefde voor dit soort materialen op zijn soundbars), en lijkt een grijze bovenkant te hebben. Het design is waarschijnlijk bedoeld om niet echt op te vallen, maar gewoon een beetje te verdwijnen tussen je andere apparaten en meubels en dat is ook wel prima voor een onderdeel van een thuisbioscoopsetup.

De Ambeo Mini ziet er erg vergelijkbaar uit met andere Ambeo-soundbars, namelijk redelijk eenvoudig en stijlvol. (Image credit: Sennheiser)

Compacte soundbars zijn de laatste jaren steeds populairder geworden, omdat mensen met nieuwe premium tv's, zeker met de beste OLED-tv's, erachter zijn gekomen dat de tv-speakers niet echt een vol geluid bieden, maar daarnaast wil ook niet iedereen een enorm grote (onhandige) soundbar met ruimtelijke audio van het hoogste niveau. Sommige mensen zoeken gewoon een optie met een krachtiger en ruimtelijker geluid dan hun tv, dat niet hun hele tv-meubel in beslag neemt. Sennheiser lijkt dus bereidt te zijn om die mensen te helpen met de Ambeo Mini.

Natuurlijk hebben we nog geen informatie over de prijs of de releasedatum van de Sennheiser Ambeo Mini, maar we hebben Sennheiser wel om commentaar gevraagd, dus we zullen je updaten als het bedrijf deze details bevestigd.

Als je de leak zelf nog wil bekijken (voordat hij eventueel verdwijnt), dan kan je dat hier doen (opens in new tab). Verder hebben we ook nog een lijst met de beste Dolby Atmos soundbars die momenteel al beschikbaar zijn voor je klaarstaan.