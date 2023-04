De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus is een enorme upgrade voor je tv. Als een 7.1.4-kanaals geluidssysteem, produceert hij dynamisch geluid dat vakkundig samengaat, waardoor gedempte stemmen met gemak overtuigend overgaan in de drukte van een actiescène. Een sonisch spannende Ambeo-modus, naast geweldige formaatondersteuning en een bijbehorende app, maken dit een zeer slimme aankoop als onderdeel van elke thuisbioscoop... als je hem kan betalen.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus: Review in een notendop

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus is een all-in-one soundbar (hij heeft dus geen subwoofers of achterspeakers), die is ontworpen om enorme home theater audio te leveren zonder extra speakers te moeten installeren. Het is een duidelijke mededinger voor een van de beste soundbars op de markt. Tegelijk is dit een van de duurste losse soundbars die je kan vinden. Een paar jaar na de iets te grote (en dure) Sennheiser Ambeo Soundbar Max, biedt dit model dezelfde dynamische audio in een compacter pakket.

Ondanks het feit dat dit een enkele soundbar is, beweert hij 7.1.4 kanalen gedetailleerd Dolby Atmos geluid te leveren dankzij virtualisatietechnologie. Dit wordt gecombineerd met heel wat features om ervoor te zorgen dat je gebruik kunt maken van de premium audioformaten en muziekstreamingdiensten.

Je bent nog steeds meer dan 1000 euro kwijt voor de Ambeo Soundbar Plus, maar hij biedt uitstekende audioprestaties, met de finesse en controle die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het geluid je nooit overweldigt. De Ambeo Soundbar Plus blinkt uit waar het belangrijk is: met zijn geluid.

Hoewel je de aparte subwoofers van Sennheiser nodig hebt om een volledige thuisbioscoopervaring te krijgen, is de soundbar alleen nog steeds van de allerbeste kwaliteit.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus review: Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus kost 1.499 euro en werd eind 2022 uitgebracht. Je kan hem kopen bij verschillende retailers of rechtstreeks op de webshop van Sennheiser.

Hij is een duurder dan veel andere premium soundbars en zit op het prijspunt van de Samsung HW-Q990B, hoewel dat model nog losse speakers bevat naast de soundbar (twee achterluidsprekers en een subwoofer). De Ambeo Soundbar Plus is een premium all-in-one model, maar het prijskaartje gaat gepaard met kwalitatieve prestaties.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus review: Features

Je krijgt een enkele HDMI 2.1-poort, voor de aansluiting op een tv met eARC, naast twee extra HDMI 2.0-poorten voor aansluiting van extra mediaspelers of consoles. Er is bijgevolg geen 4K 120Hz passthrough voor consoles. Dat is jammer, maar dit is geen feature die iedereen zal missen. 4K HDR Dolby Vision wordt wel gewoon doorgegeven.

Dolby Atmos, DTS:X en Sony 360 Reality Audio worden hier allemaal ondersteund voor ruimtelijk geluid. Wat je ook luistert, je krijgt het volledige effect. De soundbar ondersteunt de meeste belangrijke draadloze connecties, waaronder Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect en Chromecast.

Hoewel dit een losse soundbar is, kun je Sennheiser subwoofers kopen en draadloos aansluiten om verbeterde bas te krijgen. Uniek is dat je er tot vier kunt toevoegen voor een gespreide bas. We beoordelen hier echter de soundbar zoals hij in de doos zit, zonder extra speakers.

Features score: 4,5/5

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus review: Audio

De Ambeo Soundbar Plus navigeert behendig door zowel hoge als lage frequenties, zonder de plotselinge contrasten van goedkopere soundbars, waar de bas uit een heel andere bron lijkt te komen dan de hogere frequenties. De bas kan zelfs zo subtiel zijn dat je hem bij lagere volumes nauwelijks opmerkt. Dankzij de opwaartse subwoofers kan de bas wel krachtig genoeg worden wanneer dat nodig is.

Bij het kijken naar The Last of Us wordt het volledige frequentiebereik ten volle benut. De Ambeo Soundbar Plus kan ongelooflijk complexe instrumentale geluiden weergeven, waarbij het getokkel op de gitaar trilt en vervaagt. Wanneer gedempte stemmen worden vervangen door de crash van een vrachtwagen tegen de bakstenen muur van een gebouw, komt de rustig rommelende motor van de Ambeo in beeld. Dit is een soundbar die uitblinkt in het continu en dynamisch weven tussen verschillende akoestische eisen.

Sennheiser beweert dat de Ambeo Soundbar Plus een "donderende bas" vanaf 38 Hz kan weergeven. Dat is zeker geen overmoedige claim, hoewel de bas iets gecontroleerder klinkt dan sommige luisteraars gewend zijn.

Daarnaast is er een groot aantal audiomodi voor muziek, films, sport, nieuws en dergelijke. De Voice Enhancement modus is geweldig voor dialogen en brengt stemmen naar de voorgrond van het geluidsbeeld. Sennheiser's AMBEO modus creëert verder die vier-kanaals virtuele hoogtetoename om de geluidsweergave meeslepender en driedimensionaal te maken. Dit wordt op zijn beurt geholpen door de opwaartse basdrivers. Het verschil met de AMBEO-modus is groot en zeker het proberen waard, zelfs als je de voorkeur geeft aan de geluidsbalans in andere modi.

Een belangrijk punt is de mogelijkheid om externe subwoofers toe te voegen, tot vier units. We tellen dit niet mee voor de geluidsscore in deze review, aangezien je die subs afzonderlijk moet aankopen. We hebben het echter wel uitgeprobeerd en het gebruik van meer dan twee subwoofers is een game-changer voor filmische bas.

Audio score: 5/5

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus review: Design

Met zijn afmetingen van 1050 x 75 x 120 mm en gewicht van 6,3 kg is het niet de kleinste soundbar. Hij past daarom het beste onder tv's van 55 inch of groter. In combinatie met een kleinere tv kan de soundbar wat overheersend zijn.

De afstandsbediening heeft vervolgens zachte rubberen knoppen om de audiobron te veranderen, het volume te wijzigen en te schakelen tussen belangrijke audiomodi zoals Film, Muziek, Stemverbetering en Nacht. Zorg er wel voor dat je de installatie-instructies volgt, want je moet het batterijklepje draaien voordat je de afstandsbediening voor het eerst activeert.

Design score: 4/5

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus review: Set-up en gebruik

Bij de installatie doorloopt de Ambeo Plus een automatisch kalibratiesysteem, wat gepaard gaat met veel harde geluiden (oppassen met honden of katten in de kamer). Hierdoor kan de soundbar virtueel het akoestische landschap van je kamer in kaart brengen en in reactie daarop zijn output kalibreren. Sennheiser adviseert dit proces te herhalen als je meubels verplaatst of nieuwe oppervlakken aanbrengt, zoals gordijnen.

De begeleidende Smart Control-app zit goed in elkaar en met een paar tikjes heb je al je streamingdiensten gekoppeld. Dankzij de afstandsbediening, mobiele app, de ingebouwde bedieningselementen en ondersteuning voor spraakassistenten, zijn er meer dan genoeg manieren om de Ambeo Plus te besturen.

Er zijn ingangen aan de bovenkant van de soundbar zelf, met een dynamische LED-balk die oplicht bij gebruik: blauw voor Bluetooth, groen voor Spotify Connect, wit voor volume en dergelijke.

Set-up en gebruik score: 4,5/5

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus review: Prijs-kwaliteit

Hoewel hij uiteraard duur is, is het heel moeilijk om de Ambeo Plus op vlak van prijs-kwaliteit te beoordelen, want zijn geluid is zo rijk, dynamisch en groot voor een losse soundbar. Hij is een stuk duurder dan de Sonos Arc, die al behoorlijk duur is, maar biedt veel meer mogelijkheden dan de Arc. Ook produceert hij nog overtuigender ruimtelijke audio.

Nu zeggen we dat het "moeilijk" is om de Ambeo Plus te bekritiseren, maar er is één duidelijke gebrek: geen HDMI 2.1 passthrough. De (iets goedkopere) Sony HT-A7000 biedt dit wel en is ook een all-in-one unit, dus gamers met een tv met een beperkt aantal HDMI 2.1 poorten zijn daar misschien beter mee af.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Moet je de Sennheiser Ambeo Soundbar Plus kopen?

Koop hem als...

Je een losse soundbar wil die je kan uitbreiden met subs

Hoewel je extra subs kunt aansluiten, is de grote aantrekkingskracht van de Ambeo Soundbar Plus dat hij een verrassend overtuigend 7.1.4 geluidssysteem in een enkele soundbar bevat. Je hebt hier ook geen vage upmixing waar goedkopere all-in-one soundbars het mee moeten doen.

Je veel soorten content bekijkt

De Ambeo Soundbar Plus is niet alleen een partyluidspreker met veel lage tonen, maar ook een luidspreker met hoge frequenties voor heldere dialogen en instrumentale muziek. Dit is een soundbar die behendig hoge en lage frequenties aankan en daardoor geschikt is voor verschillende soorten content.

Koop hem niet als...

Je een laag budget hebt

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus is prijzig en ondanks zijn sonische charmes kan je een behoorlijk indrukwekkend Sonos-alternatief krijgen voor een paar honderd euro minder. Wanneer je extra subs wil aansluiten, wordt de prijs bovendien verder opgedreven.

Je geen extra geld voor meer bas wil uitgeven

Hoewel de bas van de Ambeo goed is, mist hij de kracht die je zou krijgen met externe subwoofers of een soundbar die wat meer gericht is op de onderkant van het frequentiebereik. Wil je toch meer bas op deze soundbar, dan moet je investeren in de bijbehorende subs.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus: Alternatieven

(opens in new tab) Sonos Arc

Hetzelfde concept, maar veel goedkoper. De Sonos Arc is een all-in-one soundbar met de nadruk op dynamisch geluid en audioprecisie. Hij heeft echter helemaal geen HDMI passthrough, geen DTS:X, geen Bluetooth en beperktere Wi-Fi streamingopties. Lees hier de volledige Sonos Arc review (opens in new tab).

(opens in new tab) Sony HT-A7000

Nog een all-in-one soundbar die zijn claims van uitstekende Atmos en rijke bas waarmaakt. Deze heeft echter HDMI 2.1 passthrough en is beter voor gamers die die 4K 120fps framerate willen. Lees hier de volledige Sony HT-A7000 review.