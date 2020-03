Gelekt: Samsung Galaxy Tab S6 Lite specificaties en prijs

De afgelopen maand gaan er vele geruchten rond over de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, maar nu is er bijna alles bekendgemaakt over de tablet zoals specs, de prijs en gelekte renders.

WinFuture, een Duitse technologiewebsite, deelde de informatie waarin werd onthuld dat de Galaxy Tab S6 Lite in de verkoop zou gaan voor een prijs tussen de 350 en 400 euro. Hiermee komt hij in dezelfde prijscategorie als de iPad 10.2.

Natuurlijk zal de echte prijs geen exacte omwisseling zijn, maar het geeft een ruwe schatting als WinFuture het bij het juiste eind heeft.

Dit zijn de beste Android tablets

En dit de beste goedkope tablets

Dus wat krijg je voor dat geld? Nou, volgens dit bericht heeft de Samsung Galaxy Tab S6 Lite een 10.4-inch 1200 x 2000 scherm, een mid-range Exynos 9611 chipset, 4GB aan RAM geheugen, 64GB of 128GB aan opslag, een microSD kaartslot, een 7.040mAH batterij en een 8MP camera achteraan en een 5MP frontcamera.

De versie komt waarschijnlijk ook met LTE en GPS, dus je kunt het online krijgen zonder Wifi, maar er wordt ook gezegd dat er een versie is die alleen op Wifi werkt.

De Galaxy Tab S6 Lite zou draaien op Android 10, wat niet als een verrassing komt, en zou geleverd worden met een S Pen stylus dat blijkt uit eerdere geruchten. Het wordt ook gezegd dat het een aluminium behuizing heeft en 7mm dik is met een gewicht van 467 g.

Galaxy Tab S6 Lite: Das ist Samsungs neue, günstigere Antwort auf Surface & iPad Pro - ein weiteres #Tablet mit S Pen & #Android #SamsungGalaxyTabS6Lite #SPen https://t.co/fI86VzBcFFMarch 26, 2020

De gelekte renders laten zien dat de Tab S6 Lite verkrijgbaar is in zwarte en blauwgrijze kleuren zowel voor als achter. Een eerder gelekte render liet de lijst van de voorkant zien en dat komt overeen met wat we hier zien. De voorkant lijkt nogal slanke bezels te hebben en de achterkant is vrij gewoon met maar een single-lens camera in de hoek en 'Samsung' over het midden geschreven.

Als deze specs accuraat zijn, dan zou de Galaxy Tab S6 Lite een significante stap terug zijn van de Samsung Galaxy Tab S6, maar de specs zijn nog steeds midrange, de metalen bouw is premium en de prijs komt overeen met Apple's meest eenvoudig eiPad, dus dit kan een succes worden voor Samsung, zeker als de S Pen stylus is bevestigd aan de tablet.

We zullen het binnenkort zeker weten, aangezien er al zoveel informatie bekend is over de Samsung Galaxy Tab S6 verwachten we dat een lancering niet lang meer zal uitblijven. Maar wanneer dat precies is, dat is nog gissen.

Via GSMArena