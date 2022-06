Gamen op een Mac wellicht zo slecht nog niet

Alhoewel we allemaal begonnen met gamen op een Windows-pc, is er een kans dat we een verschuiving gaan zien in het dominante Windows-masterrace-tijdperk.

Apple deed eerder niet bijster veel om gamen op de eigen apparaten te ondersteunen, behalve de populaire mobile-games en her en der een indie-titel.

Een laptop of pc kopen van Apple is voor gamers dan ook bepaald niet aantrekkelijk. Het is namelijk niet mogelijk om de beste pc-games erop te spelen of de uitgebreide Steam-bibliotheek te benutten met vooral niche games die geen budget hebben om de game ook voor Mac uit te brengen.

In die negatieve feedbackloop blijft Apple hangen door gaming niet te ondersteunen. Er is te weinig publiek, ontwikkelaars brengen games niet voor Mac uit vanwege het gebrek aan tools en ondersteuning, waardoor gamers geen Macs aanschaffen aangezien er niet genoeg games waren om op het apparaat te spelen.

De beste MacBooks en Macs worden dus ook niet overwogen wanneer we het over games hebben, met de verwachting dat elke game op macOS slecht geoptimaliseerd is en de besturing ervan waarschijnlijk ook.

Recentelijk testten we de Apple MacBook Pro 14-inch (2021), welke wordt gezien als een van de beste laptops die momenteel verkrijgbaar is. Vooral de Apple M1 Max-chip in onze testversie. We mochten deze testen om dit te vergelijken met de Apple MacBook Pro 13-inch (M2) en we probeerden de beste Mac-games (opens in new tab) eens uit.

Dat zorgde voor wat verrassingen.

Apple verdient een kans

(Image credit: Future)

We probeerden een aantal van de beste pc-games uit die Mac-ondersteuning bieden met verschillende grafische stijlen en gameplay-versies, zoals Hades, Crusader Kings 3, de eerste Dying Light en World of Horror. Vrijwel alle games draaiden vlekkeloos, met af en toe een hapering in de frame rate of een vertraging tijdens het spelen van de meer grafisch intensieve titels.

Het beste van alles was de grafische kwaliteit. Het kleurpalet en de textures straalden op het premium Liquid Retina XDR-scherm van de MacBook. Iets wat we nog niet terugzagen op een Windows-laptop.

Ondanks wat kleine tegenslagen waren de resultaten indrukwekkend, aangezien de laptop niet bedoeld is voor fanatiek gamen. Het was op de een of andere manier gewoonweg verhelderend.

Met meer ondersteuning is de hele ervaring wellicht nog beter, wat betekent dat Apple geen smoesjes heeft dankzij de kracht van Apple Silicon (opens in new tab). Het bedrijf moet nog investeren in gaming-gerelateerde hardware en ontwikkelaars de ondersteuning en tools geven, zodat zij hun nieuwste titels naar de apparaten van Apple kunnen brengen.

Het goede nieuws is dat er een nieuw wapen in in het arsenaal van de techgigant is die de situatie kan veranderen.

Kan macOS 13 Ventura Mac-gaming een nieuwe toekomst geven?

(Image credit: Apple)

Tijdens Apple WWDC 2022 (opens in new tab) kondigde Apple een nieuwe update aan voor een van de besturingssystemen, macOS 13 Ventura. Deze bevat een krachtig nieuw game-wapen: MetalFX Upscaling (opens in new tab). Het lijkt Apple's antwoord op Nvidia's Deep Learning Super Sampling (DLSS) en AMD's Fidelity FX Super Resolution (FSR). Mogelijk is dit een 'game-changing' toevoeging aan Apple's Metal rendering API.

Deze gereedschappen renderen een frame om deze op een lagere resolutie weer te geven. Vervolgens worden algoritmes en gespecialiseerde hardware gebruikt om hetzelfde frame een hogere resolutie te geven. Dit belast de GPU aanzienlijk minder tijdens het spelen van grafisch intensieve games. Wanneer het op de juiste manier wordt geïmplementeerd brengt het prestatiestabiliteit met weinig impact op de grafische betrouwbaarheid.

Het feit dat Apple zo'n krachtige functie uitbrengt om met de moordende game-concurrentie te strijden laat zien dat Apple serieus bezig wil met gaming. Algoritmische upscaling is een van de meest interessante gametech die de afgelopen jaren is uitgekomen.

Eerder in het artikel benoemen we dat er wat grafische haperingen voorkwamen bij de games die meer eisten, ondanks de kracht van de M1 Max. Dit ligt echter eerder aan het feit dat deze games niet voor Apple silicon geoptimaliseerd zijn, zoals EVE Online dat wel is. Doordat MetalFX Upscaling de frame rate opkrikt verdwijnen deze problemen mogelijk al snel. Renderen op een lagere resolutie is namelijk minder veeleisend. We moeten nog zien hoe MetalFX Upscaling presteert, maar als het lijkt op DLSS of FSR zien we mogelijk bijzonder krachtige prestaties. De fabrikanten van de beste gaming-laptops (opens in new tab) mogen dus vast gaan uitkijken.

Sommige AAA-ontwikkelaars pakken Mac-ondersteuning op. Wie volgt?

(Image credit: Future)

Een ander Apple-initiatief waar we blij van worden is een partnership met No Man's Sky van Hello Games en Capcom's Resident Evil Village. Dit geeft Apple twee zeer populaire AAA-titels om aan de bibliotheek toe te voegen (een van de grotere zwaktes van de Mac). Deze games zijn ook direct hoogwaardige demo's voor het presenteren van de kracht van MetalFX Upscaling.

Het is niet voor het eerst dat we een top-ontwikkelaar Mac-gaming zien ondersteunen. EVE Online-ontwikkelaars uitten eerder al hoeveel potentie zij zien in de Apple-apparaten, vooral sinds de uitbrenging van de M1.

Stel je voor dat je een zware grafische AAA-titel op een lichtgewicht MacBook Pro of zelfs een MacBook Air kan draaien. Tot nu toe werd het totaal niet overwogen, maar het lijkt steeds meer een mogelijkheid te worden. Wij zijn hoe dan ook zeer nieuwsgierig naar deze ontwikkeling en of Apple erin slaagt gamers voor zich te winnen.