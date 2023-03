Samsung Galaxy Watch 6 Pro kan iconische functie herintroduceren

Samsung's Galaxy Watch 5-smartwatches missen de iconische draaibare ring van hun voorganger, maar die maakt mogelijk een terugkeer op de Galaxy Watch 6.

De Galaxy Watch had ring die rond de wijzerplaat draaide, waarmee gebruikers snel door menu's konden navigeren door eraan te draaien. In onze Galaxy Watch 4 Classic review en Galaxy Watch 3 review beschreven we het als een erg fijne en intuïtieve feature.

Helaas had de gewone Galaxy Watch 4 geen draaibare ring en in de Galaxy Watch 5-serie was dat concept helemaal verdwenen. We snappen zelf niet waarom deze feature geschrapt is, aangezien Samsung alleen maar lof kreeg hiervoor.

De Galaxy Watch 3 met draaibare ring (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Te mooi om waar te zijn?

Nu zou de draaibare rand een comeback kunnen maken. Zuid-Koreaanse tech leaker Super Roader (opens in new tab) beweert dat de Galaxy Watch 6 Pro de iconische bediening kan herintroduceren (via Wareable (opens in new tab)).

Zoals met alle lekken moeten we de claims van Super Roader kritisch bekijken. Hoewel hij naar verluidt een behoorlijke reputatie heeft en blijkbaar een voormalige Samsung-medewerker is, is er geen garantie dat dit lek accuraat is. We zullen niet zeker weten hoe de Galaxy Watch 6 eruit zal zien totdat hij wordt gelanceerd, wat naar verwachting pas in augustus zal zijn.

De terugkeer van de draaiende ring is zeker niet het vreemdste Galaxy Watch gerucht dat we hebben gehoord. Naast berichten dat de Galaxy Watch 6 een betere batterijduur zou krijgen, zou een toekomstige Galaxy Watch een ingebouwde projector bevatten. We zijn meestal wel te vinden voor experimentele technologie in smartwatches, maar zelfs dit gaat voor ons een brug te ver.