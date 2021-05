Friends: The Reunion: bekijk de special overal online

Het is zover: de speciale reünie-aflevering van Friends komt eraan. Zeventien jaar nadat Friends van de buis ging, komt de hele club weer bij elkaar voor een eenmalige special. Hieronder leggen we je uit hoe je naar Friends: The Reunion kunt kijken, waar je ook bent.

Friends: The Reunion - Wat is het?

Na 236 afleveringen verspreid over tien jaar, kunnen we Friends inmiddels wel zien als een klassieker. Friends verkende de soms turbulente levens van het zestal, waardoor fans zich konden verdiepen in de ups en downs van hun relaties, carrières en families. En dat allemaal op een manier die volkomen hilarisch en herkenbaar was. Zeventien jaar nadat het laatste seizoen werd uitgezonden, krijgen fans - nieuw en oud - waar ze altijd op gehoopt hebben: een reünie van Friends.

Oorspronkelijk zou de special in mei 2020 op HBO Max verschijnen, maar het filmen werd tot vorige maand uitgesteld vanwege de aanhoudende coronapandemie. De speciale aflevering is echter dichterbij dan ooit, mét iconische scriptlezingen en openhartige gesprekken over de het culturele fenomeen. Afhankelijk van waar je de aflevering kijkt, is de special vanaf donderdag 27 mei beschikbaar.

Het is inmiddels bevestigd dat James Corden de gastheer zal zijn van Friends: The Reunion. Daarnaast is er een overvloed aan speciale gasten aanwezig, onder wie David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingne, Mindy Kaling, Malala Yousafzai en Justin Bieber.

De originele cast zal worden vergezeld door andere bekende gezichten, onder wie Maggie Wheeler ("Oh. My. God."), die Janice speelde, en James Michael Tyler die we kennen als Gunther.

We kunnen zeker niet wachten om herenigd te worden met Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer op de originele set van Friends. Hier lees je hoe je Friends: The Reunion kunt kijken, waar je ook bent.

Friends: The Reunion - Hoe kan ik de special online bekijken?

Friends: The Reunion verschijnt op donderdag 27 mei om 09:00 uur al op HBO Max. Zoals je wellicht weet is deze dienst niet standaard beschikbaar vanuit Nederland en België, ténzij je gebruik maakt van een VPN. HBO Max kost 14,99 dollar per maand (omgerekend 12,26 euro) en biedt een gevarieerd en kwalitatief aanbod. Naast Friends kun je ook genieten van populaire sitcoms als The Big Bang Theory en The Fresh Prince of Bel-Air.Deal bekijken

Met een VPN bekijk je overal ter wereld naar welke content dan ook, dus ook naar Friends: The Reunion op HBO Max. ExpressVPN staat bovenaan onze lijst met beste VPN-diensten. Het werkt met vrijwel elke streamingdienst, waardoor je ook alle seizoenen van Friends op Netflix kunt bekijken, die wel in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn.Deal bekijken

(Image credit: HBO Max)

Friends: The Reunion - Hoe kan ik de special op de tv bekijken?

In Nederland heeft SBS6 de exclusieve rechten verworven voor het uitzenden van Friends: The Reunion. Op vrijdag 28 mei om 20:30 uur kun je van de speciale aflevering van Friends genieten.

Vanaf dinsdag 1 juni is Friends: The Reunion te bekijken in België, op de Telenet-zender Play4 om 20:35 uur. Als je geen tijd hebt om op dat moment te kijken, kun je de special ook terugkijken op Streamz. Heb je nog geen abonnement, dan kun je veertien dagen gratis kijken.