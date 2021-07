'Fitbit Charge 5' leak toont strak design

De volgende Fitbit is aanstaande. Het gaat mogelijk om de verbeterde Fitbit Charge 5. 9to5Google heeft een render in handen waarin de volgende fitness tracker van het bedrijf te zien is. Het apparaat heeft de codenaam ‘Morgan’.

Er zijn momenteel weinig details op te merken over de aanstaande wearable. Het merk 'Fitbit' is niet te zien op de afbeelding. Bovendien houdt 9to5Google zijn bron geheim. TechRadar heeft echter een document gezien dat eerder dit jaar is geregistreerd bij de Federal Communications Commission (FCC). Het document betreft een nieuwe 'draadloze activity tracker' van Fitbit.

Externe afbeeldingen en de handleiding van het apparaat zijn momenteel privé, maar worden op 18 oktober 2021 publiekelijk gemaakt. We verwachten dat de release van het apparaat rond die tijd zal plaatsvinden. We kunnen niet met honderd procent zekerheid zeggen dat dit apparaat hetzelfde is als 'Morgan', maar de data komen in elk geval overeen.

Here's the Fitbit 'Morgan,' a possible Charge 5 with color display and new design https://t.co/YJhqs4GRku by @technacity pic.twitter.com/5I34sLsnGEJuly 26, 2021 See more

Het gaat mogelijk om de Fitbit Charge 5 met een strak uitziend design, maar het zou ook iets compleet nieuws kunnen betreffen. We verwachten op niet al te lange termijn in elk geval een nieuwe Fitbit Charge. Aangezien de Fitbit Charge 4 in april 2020 verscheen, verwachtten we aanvankelijk dat de release van de Charge 5 pas in april 2022 zou plaatsvinden. Een lancering in oktober zou betekenen dat er minder dan twee jaar tussen de apparaten zit. Het is dus zeker een mogelijkheid.