Firefox-versie 100 is uit: vervanger voor Google Chrome?

Mozilla heeft gisteren (3 mei) de nieuwste versie van diens webbrowser uitgebracht. Deze brengt Firefox op versie 100, met nieuwe en verbeterde functies voor alle gebruikers op de verschillende systemen.

Alhoewel Google Chrome versie 100 in maart bereikte, waren er niet veel substantiële functies om deze mijlpaal te vieren. Firefox 100 lijkt dit anders aan te pakken. Het besturingssysteem van Mozilla, dat verkrijgbaar is voor Windows 11 en macOS, Android en iOS lijkt veel nieuwe features bevatten om uit te proberen.

Er is een verbeterde picture-in picture-modus bijvoorbeeld, wat lijkt op de functie die Apple in de eigen Safari-browser heeft. Hiermee kan je een video uit een app halen en overal neerzetten terwijl je een andere app gebruikt of andere websites bezoekt. De variant van Firefox ondersteunt nu ondertitelingen en bijschriften, wat Apple nog niet heeft geïmplementeerd. Er zijn ook nieuwe achtergronden uitgebracht voor de mobiele gebruikers van Firefox. Verder is er ook een HTTPS-instelling voor Android-gebruikers toegevoegd. Deze zorgt ervoor dat de browser verbindt met de HTTPS-versie van een website in plaats van een die onbeveiligd is. Dit voegt extra veiligheid toe tijdens het browsen.

Met deze nuttige functies worden mogelijk enkele gebruikers die Google Chrome, Safari of een andere browser hebben overgehaald om over te stappen naar Firefox.

Analyse: dit kan de versie zijn die Chrome-gebruikers over laat stappen naar Firefox

(Image credit: Mozilla)

Sinds het debuut in 2004 wordt Firefox gezien als het eerste echte alternatief voor Microsoft's Internet Explorer. Voornamelijk het implementeren van tabbladen, wat we inmiddels in elke browser terugzien, was destijds vernieuwend.

Toch is Mozilla's webbrowser in recente jaren ietwat naar de achtergrond verdwenen. Dit komt voornamelijk omdat Chrome, Safari en Microsoft Edge zichtbaarder zijn. Dat hebben de browsers dan ook te danken aan het flinke marketingbudget dat Google, Apple en Microsoft hebben.

De underdog zijn kan zorgen voor innovatie in functionaliteiten die gebruikers wensen. Betere picture-in-picture-ondersteuning is hier een goed voorbeeld van. Sinds het debuut in iOS 9 heeft Apple de eigen picture-in-picture-modus nauwelijks voorzien van updates. Er is ook nog steeds geen manier om de tijdlijn van een video te navigeren, of een video overal op een iPad-scherm te kunnen plaatsen.

Met het toevoegen van ondertitelingen en ondersteuning voor Netflix, YouTube en Prime Video is de picture-in-picture-modus wellicht een reden voor gebruikers om Firefox in gebruik te nemen. Stel je voor: je werkt in een tabblad in een Google Docs-bestand, of scrolt door Twitter, terwijl je een video kijkt. Combineer dit met ondertiteling bij de video en je bent twee soorten content tegelijkertijd aan het consumeren, zonder van tabbladen te wisselen.

Terwijl Google Chrome opschept over hoe snel het websites kan laden, heeft het een reputatie om de batterij leeg te trekken, zonder enige verbetering aan de horizon. We probeerden Firefox uit op een MacBook Pro 14 inch voor een groot gedeelte van dit jaar en ontdekten dat de browser heel wat minder geheugen opeiste. Dat zou dan ook mee kunnen wegen bij het maken van je keuze om over te stappen.

Desondanks geeft versie 100 ons de hoop dat Firefox eindelijk de kans krijgt om de strijd aan te gaan met Google Chrome. We vragen ons dan ook af of een nieuwe generatie browseroorlog op het punt van beginnen staat.