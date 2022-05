FIFA 22 krijgt eindelijk crossplay-test

FIFA 2022 krijgt eindelijk crossplay-ondersteuning, waardoor je multiplayer-matches kan spelen met vrienden die zich op een ander platform bevinden.

Dit wordt binnenkort als test uitgerold, en stelt FIFA 2022-spelers op PS5, Xbox Series X / S en Google Stadia in staat om samen in Online Friendlies en Online Seasons te spelen. Tijdens deze test zal dit niet beschikbaar zijn voor PS4, Xbox One, of pc-spelers.

Dat is zeker handig als je wilt spelen met een vriend die niet over dezelfde console beschikt. PS5-speler zullen binnenkort in staat zijn om samen met Xbox-vrienden een balletje te trappen, en omgekeerd.

Je zal de mogelijkheid hebben om enkelvoudige vriendelijke wedstrijden te spelen met spelers op andere platformen, alsook om je een weg naar de top te banen in de Online Seasons Divisions tegen andere spelers die mogelijk ook op een andere console spelen.

EA stelt dat het deze eerste crossplay-test heeft beperkt tot Friendlies en Seasons zodat het mogelijke technische problemen kan wegwerken. Het verwacht deze functie in de toekomst naar meer speelmodi uit te kunnen brengen, bijgestaan door de feedback die ze krijgen van de spelers gedurende deze test.

Tot nu toe hebben FIFA-games nog geen crossplay-functionaliteit ondersteund. Fans waren dus bij elke versie teleurgesteld dat ze hun favoriete game niet konden spelen met vrienden die over andere gaming hardware beschikten.

Eerdere geruchten suggereerden dat de functie eerst naar FIFA 2023 zou komen. Het ziet er dus naar uit dat we er iets sneller mee aan de slag kunnen nu EA de feature op de huidige uitvoering van FIFA test.

EA liet nog niet vallen wanneer we de crossplay-test mogen verwachten, op 'in de nabije toekomst' na. We verwachten dat de functie live gaat voor pc-spelers zodra ze volledig lanceert, al maken ze nu geen deel uit van de test.

Hoe speel je FIFA 2022 crossplay

Crossplay zal niet automatisch geactiveerd staan zodra de test later dit jaar verschijnt. Om hiermee aan de slag te kunnen gaan moet je manueel intekenen voor de test als je mee deel wilt nemen. Gelukkig lijkt dat allemaal zeer eenvoudig.

Zodra de test live is, zal er rechts onderaan in het hoofdmenu van het spel een widget verschijnen. Deze widget zal dienst doen als de crossplay-hub van FIFA 2022, waarmee je de functie kan in- of uitschakelen, vrienden over platformen heen kan zoeken, of spelers kan blokkeren waar je niet mee wenst te spelen.

Om met vrienden over verschillende platformen heen te spelen moet je ze eerst aan jouw FIFA 2022-vriendenlijst toevoegen. Met deze widget kan je spelers zoeken op basis van hun Xbox gamertag, PSN ID of EA-gebruikersnaam en zo toevoegen als vriend. Dan is het slechts een kwestie van ze in jouw vriendenlijst te selecteren en uit te nodigen voor een wedstrijdje.

Het is zelfs makkelijker om te spelen in crossplay Online Seasons. Schakel crossplay gewoon in, en ga vervolgens naar de Online Seasons-modus zoals je normaal doet. Alle gebruikelijke matchmaking-processen zullen zoals normaal plaatsvinden en spelers over alle consoles heen verzamelen voor het toernooi. Je kan je dus rustig klaarmaken voor de wedstrijd, wetende dat jouw tegenstander nu mogelijk op een andere console speelt.