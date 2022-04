FIFA 23: dit weten wij tot nu toe

FIFA 23 is nog niet officieel aangekondigd door EA, maar we zijn er bijna zeker van dat het een kwestie van tijd is voor we daar meer over horen. Tot nu toe is het releaseschema van deze franchise best voorspelbaar.

Wat minder voorspelbaar is, is hoe de serie verder zal gaan... in ieder geval op het gebied van naamgeving. EA Sports meldde (opens in new tab) namelijk dat het aan het 'onderzoeken' is of ze de naam kunnen veranderen. Ook hoorden we signalen dat die naamsverandering vrij zeker zal gebeuren. Wat die nieuwe naam zal zijn? Dat is nog onbekend. Geruchten wijzen naar 'EA Sports FC', of iets wat daarop lijkt.

Naast de naamsverandering, zijn er ook geruchten dat de volgende versie van het spel (hoe het ook gaat heten) ook ondersteuning gaat bieden voor crossplay. Het is nog niet bevestigd, en ook wat betreft veranderingen in de gameplay tastten we nog in het duister.

Terwijl je wacht op de officiële bekendmakingen vanuit EA, vertellen wij je natuurlijk graag alles wat we tot nu toe weten.

FIFA 23: tot de kern

Wat is het? De volgende editie uit de FIFA-voetbalserie

De volgende editie uit de FIFA-voetbalserie Wanneer kan ik het spelen? Ergens in 2022

Ergens in 2022 Waar kan ik het op spelen? Nog niet bekend, maar houd rekening met PS5, Xbox Series X/S, Switch en PC

FIFA 23 releasedatum en platformen

(Image credit: EA Sports)

EA Sports heeft nog geen releasedatum of beschikbare platformen bekendgemaakt voor FIFA 23.

We kunnen natuurlijk wel een gerichte gok maken over de releasedatum. De vorige edities zijn namelijk tussen september en oktober verschenen. Fifa 21 (opens in new tab) verscheen op 5 oktober 2020 en FIFA 22 verscheen op 25 september 2021. Als EA dit patroon volgt, zullen we FIFA 23 in die periode zien verschijnen.

Waarschijnlijk zien we de FIFA 23 release op Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC en Nintendo Switch. Als de nieuwe FIFA op dezelfde platformen te spelen is als zijn voorganger, zien we hem ook op de Xbox One, Google Stadia (opens in new tab), en PS4 (opens in new tab).

Gaat de game FIFA 23 heten?

(Image credit: EA)

Het is nog onduidelijk of FIFA 23 nog wel 'FIFA' zal heten.

In oktober 2021, meldde EA Sports al dat het onderzocht of ze de FIFA gamereeks zou hernoemen. In maart 2022 vertelde VentureBeat's Jeff Grubb (opens in new tab) dat EA Sports echt overweegt om de FIFA-naam te laten vallen.

In een blog post (opens in new tab) over de release van FIFA 22, maakte de ontwikkelaar al voorzichtig diens plannen bekend.

"Kijkend naar de toekomst, onderzoeken we ook het idee om onze wereldwijde EA Sports-voetbalgames een nieuwe naam te geven", vermeldt de blogpost. "Dit betekent dat we onze naamgevings-overeenkomst met FIFA herzien, die los staat van al onze andere officiële partnerschappen en licenties in de voetbalwereld."

Tegelijkertijd maakte EA duidelijk dat het zich volledig bewust is van hoe belangrijk merkcompetities en nationale competities, internationale clubs, stadions en spelers zijn voor de "authenticiteit" van de FIFA-gameserie.

"Door jarenlang aan onze wereldwijde franchise te bouwen, weten we ook dat authenticiteit essentieel is voor de ervaring", voegt de blogpost eraan toe. "Daarom richten we zoveel energie op de collectieve kracht van meer dan 300 individuele gelicenseerde partners die ons toegang geven tot 17.000+ atleten in meer dan 700 teams, in 100 stadions en meer dan 30 competities over de hele wereld.

"We blijven investeren in de partnerschappen en licenties die het meest betekenisvol zijn voor spelers. Daarom is onze game de enige plek waar je authentiek kunt spelen in de iconische UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander en vele anderen."

De blogpost specificeert dat de naamgevingsrechten voor de FIFA-serie gescheiden zijn van de andere officiële partnerschappen en licenties, wat betekent dat we, afgezien van een naamswijziging en de afwezigheid van zware FIFA-branding, geen grote verandering in de inhoud zouden hoeven zien binnen het spel zelf.

Een bericht van VGC (opens in new tab) in februari 2022 liet doorschemeren dat FIFA 23 nog wel zo zou heten, maar dat het misschien wel de laatste game uit deze franchise is die de FIFA-naam draagt.

EA zelf heeft geen nadrukkelijke reden gegeven voor deze wijziging, maar we denken dat EA waarschijnlijk veel betaalt om de FIFA-naam te mogen gebruiken, en dat die licentie gepaard gaat met beperkingen over wat EA wel en niet kan doen. Het laten vallen van de naam zou EA waarschijnlijk geld besparen én meer vrijheid geven.

VGC's (opens in new tab) liet doorschemeren dat de uitspraak was gedaan door EA CEO Andrew Wilson, tijdens een interne bijeenkomst waarin Wilson gezegd zou hebben dat het inslaan van een nieuwe richting "beter voor onze gamers is dan doorgaan met het plaatsen van die vier letters op de doos.”

Waarin de naam zal veranderen blijft voorlopig een raadsel, hoewel EA kort daarna aankondigde dat ze nieuwe opties onderzochten. VGC (opens in new tab) ontdekte dat EA een handelsmerk heeft aangevraagd voor ‘EA Sports FC', wat de nieuwe naam voor FIFA zou kunnen worden. Dat wordt verder ondersteund oor een uitspraak van VentureBeats Jeff Grubb, die in maart 2022 gezegd zou hebben (opens in new tab) "dat is inderdaad de naam waar EA mee verder gaat."

FIFA 23 nieuws en geruchten

(Image credit: EA)

Het lijkt alsof de naam gaat veranderen, volgens een nieuw bericht

Een nieuw gerucht rept over de naamsverandering van FIFA. In navolging op eerdere berichten en geruchten, meldde VentureBeat's Jeff Grubb (opens in new tab) dat EA Sports echt doorpakt met de nieuwe naam, en FIFA te laten varen.

Volgens Grubbs bronnen, is EA bezig met grote veranderingen. Ze willen namelijk niet meer "de hoofdprijs betalen" om de FIFA-naam te mogen gebruiken. Grubb claimt dat FIFA een astronomisch bedrag van 1 miljard heeft gevraagd om de FIFA-naam te mogen gebruiken.

Hoe zal de nieuwe game dan gaan heten? Volgens Grubb gaat de ontwikkelaar voor de naam 'EA Sports FC'. Dat is niet heel verrassend, aangezien de aanvragen voor het handelsmerk 'EA Sports FC' al waren ontdekt door VGC (opens in new tab) in oktober 2021, kort voordat EA Sports bekendmaakte dat ze onderzochten of de naam FIFA kon verdwijnen uit hun gametitels.



EA Sports heeft niet bevestigd dat de naamswijziging doorgaat. Ze hebben ook niet bevestigd dat EA Sports FC de nieuwe naam zou kunnen zijn, maar we denken dat de ontwikkelaar in de komende maanden met de definitieve naam zal komen.

Meer over crossplay

Er zijn meer berichten over het feit dat FIFA 23 spelers in staat zou stellen om tegen elkaar te spelen tussen PC, PlayStation en Xbox.

Het bericht van crossplay komt van insider en leaker Tom Henderson (via XFire (opens in new tab)). Volgens Henderson “is er geen aanwijzing dat FIFA 23 free-to-play zal zijn”, ondanks eerdere geruchten. Hij claimt wel dat het spel “voor het eerst in de geschiedenis van de franchise crossplay zal zijn, waarmee FIFA-spelers samenbrengt met PlayStation, Xbox en PC voor alle verschillende gamemodi.”

Henderson meldt verder dat FIFA 23 "zowel het WK voor mannen als voor vrouwen zal omvatten, waarbij EA haar licentiepartnerschap in alle grote competities uitbreidt om de FIFA-ervaring te bouwen die mannen en vrouwen samenbrengt."

Henderson beweert ook dat er verbeteringen zijn aangebracht aan de Hypermotion-technologie die is geïntroduceerd in FIFA 22. Daarmee is "het ontwikkelingsteam nu in staat animaties van echte voetballers in echte wedstrijden vast te leggen met behulp van stadioncamera's, waardoor Xsens-pakken overbodig zijn."

Dankzij deze vooruitgang kon het ontwikkelingsteam "meer dan 100 keer meer gegevens in een enkel competitieseizoen vastleggen dan ooit in de hele 29-jarige geschiedenis van de franchise".

FIFA licentie “belemmerde” EA

Volgens een bericht van VGC (opens in new tab) meldde EA’s CEO Andrew Wilson tijdens een interne vergadering over de redenen om niet meer verder te gaan met FIFA.

Zoals je hierboven kunt lezen, suggereerde EA al eerder dat ze hun partnerschap met FIFA zouden laten schieten voor diens voetbalgames. VGC schatte in dat FIFA 23 de laatste game zou zijn met FIFA in de naam.

In het bericht zegt VGC dat het "begrijpt dat EA momenteel van plan is om de game van dit jaar uit te brengen als FIFA 23 en voor het eerst twee FIFA World Cup-toernooien zal bevatten - de heren- en damesevenementen."

Het rapport gaat verder met te zeggen dat Andrew Wilson vertelde dat afscheid van FIFA voordelig zou kunnen zijn. "Ik zou beweren - en dit is misschien een beetje bevooroordeeld - dat het FIFA-merk meer betekenis heeft als videogame dan als bestuursorgaan van voetbal", zei Wilson. “Dat vinden we niet vanzelfsprekend en we proberen niet arrogant te zijn. We hebben heel hard gewerkt om de FIFA duidelijk te maken wat we nodig hebben voor de toekomst."

"Kortom, wat we van FIFA krijgen in een niet-WK-jaar zijn de vier letters op de voorkant van de doos, in een wereld waar de meeste mensen de doos niet eens meer zien omdat ze de game digitaal kopen."

Volgens het rapport ging Wilson verder met te zeggen dat de relatie van EA met FIFA een "belemmering" is geweest als het gaat om het laten groeien van de games en het toevoegen van nieuwe functies. Hij beschrijft dat hij niet in staat was om nieuwe merken zoals Nike te introduceren "omdat FIFA een relatie heeft met Adidas" en niet in staat is om door spelers gevraagde nieuwe spelmodi en "verschillende dingen na 11v11 toe te voegen". Hij legde uit dat "het een gevecht is geweest om FIFA duidelijk te maken wat wij willen met onze game, om vervolgens te horen dat die functies niet mogelijk zijn, omdat onze licentie alleen bepaalde categorieën dekt."

Hoewel FIFA 23 de merknaam zal dragen, zegt het rapport, weet Wilson niet zeker of de bedrijven tot een overeenkomst kunnen komen die de relatie verlengt. "We gaan hier doorheen komen", zegt Wilson, "we gaan aardig zijn en willen goede partners zijn met FIFA, maar het zou me niet verbazen als we uiteindelijk niet verder gaan met deze licentie. Uiteindelijk denk ik dat dat misschien zelfs beter is voor onze gamers dan door te gaan met die vier letters op de doos.”

Zal de nieuwe naam 'EA Sports FC' worden?

Zoals VGC (opens in new tab) ontdekte, heeft EA meerdere handelsmerken gedeponeerd voor ‘EA Sports FC', waarmee duidelijk wordt dat dit de vervangende naam kan zijn voor 'FIFA'. De aanvragen waren ingediend op 1 oktober (opens in new tab) en 4 oktober (opens in new tab) 2021, kort nadat EA Sports aankondigde dat ze een naamsverandering overwogen. Volgens VentureBeats Jeff Grubb komt die naam overeen met de naam die EA wil gaan gebruiken.

Zal hij free-to-play en crossplay worden?

De bekende FIFA-leaker Donk tweette in 2021 over het gerucht dat FIFA 23 gratis te spelen zal zijn en platform-onafhankelijk spelen zal ondersteunen. De post zegt simpelweg "free to play", gevolgd door een handdruk-emoji, gevolgd door "crossplay" met de hashtag #FIFA23.

Het is mogelijk dat dit slechts speculatie (of een grote wens) van de leaker is... EA Sports heeft niet bevestigd welke van deze geruchten waar is. Beide zouden zeker de opschudding bieden die we verwachten van de volgende inzending in de FIFA-serie.