Exclusief: eerste blik op de gloednieuwe OnePlus Pad tablet

De OnePlus 11 wordt globaal gelanceerd op 7 februari. Het wordt geen eenzame lancering, want OnePlus heeft bevestigd dat de OnePlus Pad op hetzelfde moment onthuld zal worden. Het heeft zelfs de eerste afbeelding van de tablet met ons gedeeld.

Die foto bovenaan het artikel toont de allereerste tablet van OnePlus in het Halo Green, dat volgens OnePlus "de levendigheid van het leven mengt met de uitgestrektheid van de ruimte". We weten momenteel niet of dit enige kleur zal zijn of dat er nog een tweede, meer neutrale kleur (zwart of grijs) zal zijn.

Het ontwerp van de OnePlus Pad bestaat uit een aluminiumlegering en gebogen frame, waardoor hij volgens OnePlus comfortabel is om langere tijd vast te houden. Er is één camera die centraal bovenaan de tablet staat. Dat is blijkbaar de ideale positie omdat het beter in lijn ligt met je eigen gezichtsveld. Aan de voorkant zien we ook één camera die in een van de korte zijdes van de tablet zit.

We hebben geen volledig beeld van de OnePlus Pad of een indicatie van de specs. Op basis van dit ene beeld en de informatie van OnePlus zou het een meer premium tablet kunnen zijn, die kan concurreren met de standaard iPad (2022).

We zullen binnenkort veel meer te weten komen over de OnePlus Pad, aangezien 7 februari heel dicht in de buurt komt. Nu de meeste details van de OnePlus 11 al bekend zijn, hebben we dankzij de OnePlus Pad toch iets om naar uit te kijken.

Meer keuze in het middensegment

Hoewel er nog veel vragen zijn over de OnePlus Pad, is zijn bestaan alleen al goed nieuws. Momenteel bestaat de markt voor Android-tablets voornamelijk uit heel goedkope of net heel dure opties. Daartussenin heb je enorm weinig keuze.

De OnePlus Pad kan misschien net op die gouden middenlijn zitten, afhankelijk van zijn specificaties en prijs. Als we kijken naar de producten van OnePlus, verwachten we alvast een tablet die lager geprijsd zal zijn dan directe concurrenten. Dat zien we al jaren bij hun smartphones en sinds kort ook bij hun draadloze oordopjes.