Design Xiaomi Mi 11 zou deels gebaseerd zijn op Huawei P40 Pro

De aankomende Xiaomi Mi 11 zal naar verwachting de eerste van vele vlaggenschip-telefoons met de nieuwe Snapdragon 888-chipset zijn. We zouden deze smartphone bovendien al erg snel kunnen zien.

We hebben net een hoop informatie gekregen van de bekende leaker @UniverseIce, die wat licht op de nieuwe telefoon werpt. We zien hier ook een nieuwe design-upgrade waar we nog niet eerder aan hadden gedacht.

Exclusive: Xiaomi Mi 11, the first mobile phone with Snapdragon 888, will be released at the end of December, with a four-curved screen design, which is its protective film. pic.twitter.com/fYbWq8tSUBDecember 3, 2020

Ten eerste vertelt het lek ons dat de Xiaomi Mi 11 al in december zou kunnen worden gelanceerd (niet in februari, zoals we verwachtten) en de Snapdragon 888-chipset zou kunnen bevatten. We hebben al een gerucht gehoord dat deze datum vermeldt en Xiaomi zelf heeft het tweede deel bevestigd, dus we zijn niet heel erg verrast.

Interessanter is misschien de bewering van @UniverseIce dat de telefoon een display met vier gebogen randen zal hebben. Hierbij zullen dus niet alleen de zijkanten maar ook de boven- en onderkant een lichte curve hebben.

De enige andere recente telefoon die dit aanbiedt is de Huawei P40 Pro van eerder dit jaar, hoewel op dit toestel alleen het fysieke scherm gekromd is aan de boven- en onderkant en niet niet het zichtbare gebied. Afgezien van het design zou een scherm als deze waarschijnlijk ook helpen met hoe natuurlijk swipe-gebaren aanvoelen, een essentieel onderdeel van Android 11.

Nog meer Xiaomi Mi 11 leaks

Naast het bovenstaande lek heeft Digital Chat Station een mogelijke spec sheet van de Xiaomi Mi 11 gedeeld.

Zij beweren dat de telefoon 120W-snelladen zal ondersteunen, een functie die tot nu toe alleen op de Mi 10 Ultra is verschenen, hoewel die telefoon buiten China niet beschikbaar was. Draadloos opladen zou echter niet mogelijk zijn.

DCS zegt ook dat de telefoon een 108MP-camera zal missen, die we wel op andere Xiaomi-telefoons hebben gezien. In plaats daarvan zal het een nieuwe 50MP sensor krijgen, iets wat we al eerder hebben gehoord. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze verandering een upgrade of een downgrade zal zijn, aangezien enkele van de beste cameratelefoons van dit jaar uitgerust zijn met een 50MP-hoofdcamera.

Over het geheel genomen lijkt het erop dat Xiaomi sterk inzet op de Mi 11 en het deze keer niet alleen op veilig speelt. Dit is niet echt verrassend, aangezien de telefoon snel zal worden gevolgd door andere Snapdragon 888-telefoons, zoals de Samsung Galaxy S21, die slechts een paar weken later zou verschijnen.