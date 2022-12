Cyberpunk 2077: Phantom Liberty trailer toont onverwachte gast

Het is weer tijd om terug te gaan naar Night City en deze keer komt het personage Solomon Reed met ons mee.

De Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty werd tijdens The Game Awards aangekondigd en we kunnen de DLC gelukkig als alles dit keer meezit in 2023 spelen. De aankondiging van de DLC was niet de enige verrassing.

Cyberpunk heeft recentelijk een comeback gemaakt na de enorme problemen bij de lancering. Er is sinds dien een succesvolle Netflix-serie uitgekomen en gelukkig ook een hele hoop geweldige patches om de bugs en glitches op te lossen en die dramatische lancering te doen vergeten. De trailer laat ons zien dat Night City nog steeds de vieze, donkere en bloederige stad is waar we in de oorspronkelijke game aan gewend zijn geraakt.

Hopelijk kunnen we nu die rampzalige release echt vergeten, want tot de trailer voor Phantom Liberty ziet er in ieder geval hoopvol uit. De kwaliteit van de graphics en de gameplay zien er goed uit en de gruwelijke gevechten zorgen voor een smerige atmosfeer vol bloed en regen die over de straten van Night City druipen. De atmosfeer van de trailer ziet er al spannend genoeg uit, maar CD Projekt RED had toch nog een extra verrassing achter de hand.

Natuurlijk keert de geliefde Johnny Silverhand weer terug, dus spelers kunnen opnieuw genieten van de charismatische Keanu Reeves. Er is echter ook een nieuw bekend gezicht te zien in deze trailer waar fans misschien ook erg blij van worden.

Niet alleen het personage van Solomon Reed is een interessante toevoeging voor de DLC, maar ook de acteur die hem speelt is een aangename verrassing. De populaire en getalenteerde acteur, Idris Elba, gaat de rol van Solomon spelen en dat maakt ons toch nog wat enthousiaster over deze DLC.

Games gebruiken tegenwoordig steeds vaker bekende acteurs om hun cast aan te vullen of als hoofdpersonages. Zie bijvoorbeeld vrijwel de hele cast van The Quarry of Rami Malek in Until Dawn. Dit kan soms een risico zijn voor de studio's, maar het kan het verhaal ook versterken als de juiste personen worden gecast.

Zo was Rami Malek bijvoorbeeld een erg goede toevoeging aan Until Dawn. De hele cast van die game was goed, maar Rami's acteerwerk was toch wel een hoogtepunt en droeg flink bij het succes van de fantastische horror-game Until Dawn.

Laten we hopen dat Idris Elba ook zo goed is in de DLC als we verwachten, want dat geeft ons nog een extra reden om terug te gaan naar deze vernieuwde (en gelukkig verbeterde) versie van Night City.