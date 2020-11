Chinese rivaal van Amazon toont geweldige video-functie

AliExpress, een online verkoopdienst die in handen is van de Chinese Alibaba Group, heeft 's werelds eerste real-time livestreaming vertalingsfunctie. De technologie zou e-commerce handelaars moeten helpen bij het overwinnen van taalbarrières en uitbreiden naar nieuwe markten.

Een van de grootste obstakels die SME-handelaars ondervinden bij het verkopen via AliExpress, dat actief is in meer dan 200 landen, is communicatie. Als livestreamers in hun moedertaal moeilijk te vinden zijn, dan doen verkopers beroep op stille livestreams om hun producten te verkopen, of maken ze gebruik van slecht Engels.

Dankzij de nieuwe vertalingsfunctie zou dit geen probleem meer mogen zijn. De vertalingen zijn beschikbaar van Chinees naar Engels, Russisch, Spaans en Frans, en ook van Engels naar Russisch, Spaans en Frans.

“Als een pionier in de industrie zijn we toegewijd aan het aansporen van zowel makers als verkopers om snel te reageren en taalbarrières af te breken door gebruik te maken van livestreaming over de grenzen heen, een bewijs van onze inzet in technologische innovatie," legde Wang Mingqiang, algemeen manager van AliExpress uit.

Directe vertalingen

AliExpress ondersteunt reeds een vertalingsdienst voor inhoud, maar livestream-audio gaf problemen met achtergrondgeluid, accenten en spreektaal.

Een nieuw spraakmodel dat werd ontwikkeld door de Alibaba DAMO Academy is niet enkel in staat om onhoorbaarheid te reduceren, maar ook om accenten in taal te herkennen. Het model wordt aangedreven door de bekroonde AI-technologie van Alibaba.

De real-time vertalingsdienst lijkt al populair bij handelaars, met 65% van de verkopers die de dienst vragen. Daarbovenop toont bewijs dat de functie een grote impact heeft op de verkoopcijfers, met een stijging van 300% voor het aantal conversaties in livestreaming-sessies als real-time vertalingen zijn ingeschakeld.

AliExpress wil zijn real-time vertalingsdienst gradueel verbeteren, door meer talen toe te voegen en de functionaliteiten te verbeteren. Ondertussen zou de technologie bruikbaar moeten zijn voor handelaars die volgende maand deel uitmaken van het Global Shopping Festival.