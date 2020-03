Call of Duty Warzone battle royale: meer dan 6 miljoen spelers op dag 1

Activision heeft met Call of Duty Warzone een prestatie van formaat weten neer te zetten. In slechts 24 uur zijn er 6 miljoen spelers wereldwijd die zich gewaagd hebben aan de free-to-play crossplatform battle royale game. Het is in den beginne een extensie van haar AAA-titel Call of Duty Modern Warfare (2019).

Je hoeft gelukkig niet de volledige game aan te schaffen voordat je aan de slag kunt gaan met Warzone. Het is namelijk een standalone die jou Modern Warfare laat ervaren in een ware battle royale-stijl.

Op 12 maart onthulde het Twitter-account van Call of Duty dat de mijlpaal van 6 miljoen was bereikt binnen de eerste 24 uur. Ter vergelijking: Apex Legends vergaarde 2,5 miljoen spelers binnen haar eerste dag.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4March 11, 2020

Call of Duty Warzone: zo speel je het

Call of Duty Warzone speelt zich af in Verdansk en kent twee spelmodi: Battle Royale en Plunder. Honderdvijftig spelers worden gedropt in de stad, en ze vechten het met elkaar uit tot de laatste squad overblijft. Momenteel bestaat een team uit drie spelers (maximaal), maar de ontwikkelaars laten je binnenkort (hopelijk) teams van vijf maken.

De modus Plunder verschilt een beetje van Battle Royale. Van spelers wordt gevraagd om cash te verzamelen, en de eerste speler die meer dan 1 miljoen verzamelt, wint de ronde.

Warzone is een standalone spel wat je direct kunt downloaden via de Battlenet-applicatie voor PC, PS4 of Xbox One. Heb je de Call of Duty-game al aangeschaft? Dan is Warzone ongeveer 18GB tot 22GB groot. Zo niet, dan heeft het spel 80GB aan opslag nodig.