Beelden van Samsung Galaxy Watch 3 geven realistische blik op de smartwatch

Meestal als we gelekte beelden zien van aankomende producten zoals de Samsung Galaxy Watch 3, zijn het lifestyle shots of persrenders die zijn ontworpen om het toestel er geweldig uit te laten zien, maar die niet altijd de realiteit van een smartwatch aan je pols weergeven. Gelukkig geven enkele nieuwe foto's van Galaxy Watch 3 ons een veel realistischer beeld van het horloge.

Deze foto's zijn afkomstig van de Amerikaanse National Certification Corporation (NCC) en zijn opgemerkt door @_the_tech_guy. Dit geeft ook een duidelijke bevestiging over het bestaan van de Galaxy Watch 3. Een deel van de certificering bestaat uit verschillende foto's van het horloge, die er niet heel spectaculair uitzien.

Dit zijn de beste smartwacthes

De Apple Watch 6 komt er binnenkort aan

Het design van de Samsung Galaxy Watch 3 is voor ons geen verrassing, aangezien hij al meerdere keren uitgelekt is. Dit is wel de eerste keer dat hij "gewoon" op een tafel ligt.

De smartwatch op de foto's heeft een lederen band en een roestvrijstalen behuizing met een zwarte afwerking. De vingerafdrukken op het display laten ook zien hoe het horloge er waarschijnlijk meestal zal uitzien.

Wat is er nieuw?

Samsung Galaxy Watch 3Via NCC certification pic.twitter.com/j0DUtgWkzxJuly 7, 2020

Het lijkt erop dat er niet veel uitsparingen in het bandje voor de sluiting zitten, wat betekent dat dit geen fitnesshorloge is (omdat die er meestal veel meer hebben). Het grote formaat en het lederen bandje zijn ook tekenen dat dit geen fitnesstracker is.

Enkele foto's in een vervolgtweet tonen de oplader. Hij lijkt op een standaard smartwatch-oplader die via usb wordt aangesloten op een computer of stopcontact.

Over het algemeen zit er niet veel nieuwe informatie in dit beeld. Het is gewoon verfrissend om de smartwatch in het echt te zien. Als je overweegt de Samsung Galaxy Watch 3 te kopen, is dit waarschijnlijk een veel nauwkeurigere weergave dan eerdere lekken.

We weten niet zeker wanneer de Samsung Galaxy Watch 3 gaat verschijnen, maar onze beste gok is 5 augustus. Dan wordt vermoedelijk de Samsung Galaxy Note 20 gelanceerd. Vorig jaar lanceerde Samsung namelijk de Galaxy Watch Active 2 naast de Galaxy Note 10.