Battlefield 2042: drie gigantische multiplayer maps onthuld

Ontwikkelaar EA Dice heeft enkele details vrijgegeven over drie enorme multiplayer maps die bij release naar Battlefield 2042 komen. De actievolle trailer voelt aan alsof het in een flits voorbij is, maar het geeft ons wel een beter beeld van de gameplay, oriëntatiepunten en kenmerken van de maps.

Battlefield 2042 verschijnt op 19 november en bevat onder meer de nieuwe maps Renewal, Breakaway en Discarded. Elke map biedt enorm verschillende klimaten en gevechtszones. Ze maken bovendien gebruik van de dynamische weerfunctie van Battlefield 2042. De maps zijn speelbaar in de multiplayermodi All-Out Warfare en Hazard Zone. Daarnaast zijn ze toegankelijk via de creatiehub Battlefield Portal.

De beschrijvingen van de maps, verstrekt door een persbericht van EA, zijn als volgt:

Renewal is gesitueerd in een Egyptische woestijn met aan de ene kant een zonne-energiecentrale en aan de andere kant een weelderige onderzoeksfaciliteit. Het bevat een muur tussen beide regio's met verschillende toegangspunten, waaronder een choke point door het vaak beveiligde Entry Checkpoint in Conquest, in het midden van de map. Spelers moeten voorbereid zijn op close-quarters-gevechten in deze gebieden en op beide gebouwen binnen Renewal.

Breakaway speelt zich af op Antarctica en bevat een off-shore platform voor de Frozen Coast, evenals een uitkijkpost hoog boven het slagveld, waardoor het een centraal punt is voor luchtgevechten. In de gebroken paden van de gletsjer vechten spelers in en boven de ijskliffen die verbonden zijn met tokkelbanen en touwbruggen. Het snelle gebruik van een parachute kan het verschil maken tussen leven of dood.

Discarded bevat een ondergelopen dorp langs de westkust van India, een gedemonteerde scheepsromp en een Colossus Ship om te verkennen. Deze map biedt veel dekking en CQC (close quarters combat). Het Colossus Ship laat spelers vechten in het vaartuig, terwijl luchtschepen van bovenaf aanvallen en tanks de romp beuken. Met onvoorspelbaar weer moeten spelers constant alert blijven, omdat de dreiging van een tornado op de loer ligt.

Analyse: is Battlefield terug van weggeweest?

Hoewel de Battlefield-reeks doorgaans erg goed is geweest, waren veel fans teleurgesteld over Battlefield 5, Het verruilde aantoonbaar de ruigere esthetiek van de serie voor iets meer generieks. De setting van de Tweede Wereldoorlog voelde nogal overdreven aan en de slechte campaign werd nauwelijks gered door de multiplayermodi.

Bij Battlefield 2042 lijkt het er in ieder geval op dat de ontwikkelaar die misstappen niet wil repliceren. De franchise keert terug naar zijn moderne oorlogshoogte. De toevoeging van dynamische (en rampzalige) weersomstandigheden lijkt wat broodnodige onvoorspelbaarheid toe te voegen aan de grootschalige slagvelden. Dat is tenminste de indruk die we kregen van de open bèta.

De bovenstaande trailer toont de indrukwekkende hoeveelheid vernietiging waar de serie om bekend staat. Dit keer lijkt het er echter op dat het weer zowel schade aan het milieu als aan de spelers veroorzaakt. Battlefield 2042 lijkt eruit te zien als chaotisch plezier. Het zou hét schot in de arm kunnen zijn dat de serie nodig had om zijn relevantie te behouden in een genre dat klaarblijkelijk nog steeds wordt gedomineerd door rivaliserende franchise Call of Duty en geen populaire battle royales zoals Warzone, Fortnite en Apex Legends.