Apple Watch Ultra krijgt concurrentie uit onverwachte hoek

Huawei heeft de Huawei Watch Ultimate onthuld, een premium horloge met een nieuwe behuizing van vloeibaar metaal, duikcomputerfuncties en een befaamde batterijduur van 14 dagen. De officiële releasedatum van het horloge is op 3 april 2023.

Het ziet er zeker naar uit dat het zijn plaats gaat verdienen in onze koopgids met beste smartwatches, waar de Apple Watch Ultra momenteel tot de top drie behoort. Het ontwerp van het horloge bootst een echt high-performance duikhorloge na, met een groot 1,5-inch AMOLED-scherm van saffierglas dat tot 1.000 nits helderheid kan uitstralen. Dat komt goed van pas als je diep onder water zwemt en de informatie op het horloge wil aflezen.

Toevallig zijn het de onderwaterfuncties van het horloge die Huawei het hardst aanprijst. Het horloge is naar verluidt in staat om diepten van meer dan 100 meter gedurende 24 uur te overleven. Het heeft zelfs specifieke tests voor duikapparatuur doorstaan zoals EN13319, een certificering die wordt toegekend aan gespecialiseerde dieptemeters. Ook voldoet hij aan de ISO 22810 waterbestendigheidsnorm, waardoor hij dezelfde claims maakt als de Apple Watch Ultra. In de duikmodus kun je kiezen uit vier verschillende opties: recreatieve duik, technische duik, free-dive en meter.

(Image credit: Huawei)

Om de druk onder water te weerstaan, moet het horloge hard zijn en daarom heeft Huawei gekozen voor een 'vloeibaar metalen' zirkoniumlegering die naar verluidt 2,5 keer harder is dan titanium en minder gevoelig is voor corrosie. Het horloge is opnieuw ontworpen om gemakkelijker te gebruiken met handschoenen aan, met behulp van een 'Ultimate Mode'-knop naast de digitale kroon en functieknop.

De Ultimate Mode-knop kan worden geprogrammeerd voor toegang tot geavanceerde functies zoals de Dive Mode of de nieuwe Expedition Mode. Die schakelt automatisch geavanceerde GNSS-satellietnavigatie met dubbele positiebepaling, waypoints en andere functies in om te voorkomen dat je verdwaalt. Tegelijkertijd verzamelt het horloge belangrijke gezondheidsgegevens zoals het zuurstofgehalte in je bloed, wat handig is op grote hoogte.

(Image credit: Huawei)

Buiten de gespecialiseerde modi, heeft hij ook de gebruikelijke sportprofielen, gezondheidsgegevens, waaronder continue SpO2 analyse, en de nieuwste versie van Huawei's TruSleep slaaptracking.

De Huawei Watch Ultimate zal beschikbaar zijn in Europa, maar de prijs is nog niet bekend. De precieze verkoopdatum voor Nederland en België is eveneens nog een raadsel.

(Image credit: Future)

Opletten Apple Watch Ultra

De Huawei Watch Ultimate ziet eruit als een beest van een horloge. We zullen onze eerste indrukken en volledige review later plaatsen, maar het is duidelijk dat probeert de Apple Watch Ultra van zijn troon te stoten.

Hij heeft waarschijnlijk een vergelijkbare prijs, is uitgerust met duikfuncties en ontworpen om op extreme hoogtes/dieptes te werken, net als de Ultra. Hij heeft zelfs het equivalent van de actieknop in de vorm van de Ultimate Mode-knop.

De Huawei Watch Ultimate kan dieper duiken dan de Ultra, hoewel alleen de meest enthousiaste duikers hiervan gebruik zullen maken. De batterij gaat wel veel langer mee met een geadverteerde levensduur van 14 dagen. We zullen de nauwkeurigheid van de GPS en de gezondheidsgegevens van de smartwatch testen en natuurlijk vergelijken met de Apple Watch Ultra zodra we de het horloge van Huawei in handen hebben.

Er is echter één vlak waarop hij enorm verschilt van de Ultra, met name het ontwerp. Met het titanium bandje dat bij de Voyage Blue kleur hoort, is hij ontworpen om een premium analoog duikhorloge na te bootsen. Dat type horloge haal je eerder bij een juwelier of speciaalzaak en niet online.

De analoge wijzerplaat oogt wel enorm stijlvol en toont aan dat de combinatie van een analoog ontwerp met smartwatch-features populair blijft. Ondanks dit ontwerp behoudt het horloge toch Huawei's kenmerkende designtaal van GT-serie.