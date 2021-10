Apple Watch 7: snelladen werkt enkel met specifieke kabel

De Apple Watch 7 komt met allerlei nieuwe upgrades en een daarvan is de nieuwe laadsnelheid. Deze zou 33 procent hoger liggen dan bij de Apple Watch 6. Dat is genoeg om de wearable in slechts 45 minuten van nul naar tachtig procent te krijgen. Dit is een interessante verbetering, maar je moet hiervoor wel de kabel gebruiken die bij de smartwatch wordt geleverd.

Bovendien moet je ervoor zorgen dat jouw oplaadblok deze hogere laadsnelheden ondersteunt. Apple raadt hier uiteraard zijn eigen 20W-blok aan. Het is logisch dat verschillende oplaadblokken andere laadsnelheden geven, maar bij kabels zou dit doorgaans iets consistenter moeten zijn. Dat Apple het hier wat anders wil aanpakken, is iets om rekening mee te houden.

Als je nog een kabel van een oude Apple Watch hebt rondslingeren, zal deze jouw Apple Watch 7 tegen tragere snelheden opladen. Als je van de snellere laadtijden van de nieuwste versie gebruik wil maken, zorg er dan voor dat je de kabels uit elkaar houdt.

De nieuwe magnetische snellader van Apple (Image credit: Apple)

Als je een extra kabel wil kopen voor de Apple Watch 7 én gebruik wil maken van snelladen, moet je ervoor zorgen dat je de juiste verpakking kiest. De juiste magnetische oplaadkabel van de Apple Watch 7 betreft een USB-C-kabel. Je wil dus aan de slag met de 'Magnetische snellader-naar-USB-C-kabel voor Apple Watch' van Apple, en niet met de oudere 'Magnetische oplaadkabel voor Apple Watch'. Die laatste maakt namelijk nog gebruikt van een USB-A-aansluiting.

Een bijkomend probleem is de ingebouwde laadsnelheid bij veel opladers. Als je bijvoorbeeld over een dock of standaard met ingebouwde lader beschikt die bedoeld is om een oudere Apple Watch op te laden, zal ook deze niet de volledige laadsnelheid van de Apple Watch 7 kunnen faciliteren.

Analyse: koop geen oude kabel, zelfs als je een oudere Apple Watch hebt

Als je nog steeds met een oudere Apple Watch rond je pols rondloopt, hoef je je niet druk te maken over de laadsnelheid. Een nieuwe kabel kopen zal jouw laadsnelheid namelijk niet omhoog trekken, maar het zorgt er wel voor dat je een beetje future-proof bent.

We raden het daarom niemand aan om op dit moment nog een oude kabel te kopen, tenzij je deze voor een aardige prijs op de kop kan tikken. Momenteel zijn beide varianten voor 35 euro verkrijgbaar in de online Apple Store.

De kans is groot dat een volgende Apple Watch met nóg grotere laadsnelheden komt, met daarbij een eigen kabel. Je zal hier echter nog wel enkele jaren op moeten wachten. Bovendien zal Apple de laadsnelheden vermoedelijk geen twee keer na elkaar laten stijgen. Hoe dan ook zal de nieuwe kabel nog steeds voor hogere laadsnelheden zorgen dan de vorige.