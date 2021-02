Apple Watch 7 releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De Apple Watch 7 wordt de nieuwe high-end smartwatch van het bedrijf, al zal het ook naast de Apple Watch SE 2 kunnen komen. Het wordt de opvolger van de Apple Watch 6, de krachtpatser van 2020. Hopelijk krijgt het enkele nieuwe functies.

We zullen waarschijnlijk nog even op de smartwatch moeten wachten en weten dus nog bitter weinig, maar we hebben al wel enkele leaks en geruchten opgevangen rond nieuwe functies voor de Apple Watch 7 en aanpassingen aan het ontwerp.

We hebben ook een lijst opgesteld met nieuwe functies en aanpassingen die we graag in de Apple Watch 7 willen zien verschijnen, gebaseerd op eerdere features die we in wearables van Apple hebben gezien en op wat we bij de concurrentie kunnen zien.

Update: We hebben opgevangen dat Apple de batterij van de Apple Watch kan gebruiken als de haptische motor voor feedback. Dat zou een significant langere batterijlevensduur kunnen betekenen voor de Apple Watch 7.

In het kort

Wat is het? De volgende wearable van Apple

De volgende wearable van Apple Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk september 2021

Waarschijnlijk september 2021 Hoeveel zal het kosten? Vermoedelijk rond de 429 euro

Apple Watch 7 releasedatum en prijs

Tot nu toe hebben we enkel geruchten rond de releasedatum te horen gekregen van Ming-Chi Kuo (een analist met een aardig track record als het op informatie van Apple aankomt). Volgens 9to5Mac beweert Kuo dat we in de tweede helft van 2021 een nieuwe Apple Watch zullen zien.

Dat is niet echt verbazingwekkend, want Apple lanceert nu al enkele jaren nieuwe Apple Watches in september. Zelfs ondanks alle verstoringen vanwege de pandemie bleek dat in 2020 ook het geval, dus we verwachten de Apple Watch 7 in september 2021, waarschijnlijk in het midden van de maand.

Als het op de prijs aankomt, dan hebben we nog geen nieuws zien verschijnen. Apple is hier echter vrij consistent met zijn prijzen. De Apple Watch 6 begint bij 429 euro, en ook al hebben er zich enkele prijsschommelingen voorgedaan tussen de laatste modellen, toch lagen ze nooit ver uit elkaar. We verwachten dan ook dat de Apple Watch 7 niet ver van de boom valt.

Apple Watch 6 (Image credit: Future)

Nieuws en leaks

Er zijn nog niet veel Apple Watch 7 leaks, maar we hebben al wel enkele dingen opgevangen. Tijdens zijn verschijning op de Outside podcast liet Tim Cook zelf vallen dat "er nog een hoop innovatie in het toestel past", gevolgd door "we zitten nog in een vroeg stadium. Denk eens aan de hoeveelheid sensoren in jouw auto. En jouw lichaam is belangrijker dan jouw auto."

Dat is allemaal vrij vaag, maar de vermelding van het lichaam suggereert een blijvende focus op gezondheid en fitnessfuncties in toekomstige Apple Watches.

Dat ligt in dezelfde lijn van de beweringen van Ming-Chi Kuo, die voorspelde (in een onderzoeksnota die door MacRumors werd ingekeken) dat het "momentum van de verschepingen van de nieuwe Apple Watch in 2021 zal profiteren van innovatieve gezondheidsfuncties en een verbeterd vormfactorontwerp."

Het ziet er dus naar uit dat de Apple Watch 7 met zowel nieuwe gezondheidsfuncties als een nieuw ontwerp komt. Deze aanpassingen aan het ontwerp zouden wel eens vrij groot kunnen zijn. Dat blijkt uit een eerdere onderzoeksnota (die door 9to5Mac werd bekeken), waarin Kuo zegt dat er een "significante verandering komt in het vormfactorontwerp".

Een van deze gezondheidsfuncties zou een glucometer kunnen zijn, die gebruikt wordt om de suikerspiegel in het bloed te meten. Een bericht suggereert dat de Apple Watch 7 een van de verscheidene smartwatches van 2021 kan zijn met deze functie. Het is enorm handig voor mensen met diabetes, die steeds een zicht moeten hebben op hun suikerspiegel, maar ook mensen met andere problemen kunnen hier bij baten.

Het bandje van de Apple Watch 7 zou ook een verandering kunnen ondergaan, nu een patent details toont van een bandje met een ingebouwde batterij. Dit zou de batterijlevensduur van de Apple Watch aanzienlijk kunnen verlengen. Hou er hier wel rekening mee dat patenten niet steeds gebruikt worden, dus hoop er maar niet te hard op.

(Image credit: Patently Apple/USPTO/Apple)

We hebben ook een patent zien verschijnen dat de mogelijkheid toont van een Touch ID-vingerafdrukscanner in een toekomstige Apple Watch. Er zijn al meerdere berichten over verschenen, waarbij er eentje een Touch ID-scanner beschrijft die in de home-knop is ingebouwd. Een ander patent in dezelfde link praat over een camera onder het display, die onzichtbaar is als hij niet wordt gebruikt.

In een bijkomend patent lijkt het alsof Apple manieren verkent om een matzwarte finish toe te brengen aan het geanodiseerde metaal van zijn smartphones en smartwatches, dus het is mogelijk dat dit een nieuwe kleur wordt voor de Apple Watch 7. We hebben het nog steeds over patenten, dus dat is geen garantie dat ze ooit in een product worden verwerkt.

De Touch ID-scanner lijkt ons wel het meest waarschijnlijk, aangezien dat niet al te moeilijk moet zijn voor Apple om in te bouwen, en het zou best handig zijn.

Een ander patent toont hoe Apple de batterij van de smartwatch gebruikt als de haptische motor die feedback geeft als het scherm wordt aangeraakt. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de standaard haptische motor kan worden weggelaten, waardoor de batterij in grootte kan toenemen en we misschien iets meer batterijlevensduur zien.

Tenslotte zijn er ook verscheidene geruchten dat Apple wil overstappen van OLED-schermen naar displays met micro-LED. Enkele van deze berichten vermelden ook de Apple Watch als een mogelijke kandidaat.

Micro-LED kan potentieel zowel de beeldkwaliteit als batterijconsumptie verbeteren, dus het is een welkome aanpassing. Volgens een bericht van Digitimes zullen we echter nog even op deze aanpassing moeten wachten.

Wat we willen zien

Er zijn een aantal zaken die we graag in de Apple Watch 7 willen zien verschijnen, waaronder de volgende:

1. Betere batterijlevensduur

(Image credit: TechRadar)

Tot nu toe hebben we bij nog geen enkel Apple Watch-model een geweldige batterijlevensduur gezien. Ze zijn niet vreselijk, maar maximaal gemiddeld, wat vrij teleurstellend is voor een premium toestel, zeker nu slaaptracking een functie is. Je kan het natuurlijk niet gebruiken als je jouw smartwatch 's nachts wil opladen.

Bij de Apple Watch 7 willen we dus grote aanpassingen zien aan de batterijlevensduur, zodat we hem slechts één keer per twee á drie dagen hoeven op te laden of zelfs minder.

2. Een grote nieuwe functie

De Apple Watch 6 is een geweldige smartwatch, maar hij bleek niet de meest verbazingwekkende update ten opzichte van zijn voorganger, wat grotendeels te danken was aan het ontbreken van een grote, nieuwe functie. Bij de Apple Watch 7 willen we dus graag iets groots en substantieels zien.

Wat dat inhoudt, weten we niet helemaal. Het is hoe dan ook leuker als het een volledige verrassing is. We zijn er zeker van dat Apple zeker iets kan verzinnen.

3. Verbeterde slaaptracking

(Image credit: TechRadar)

De slaaptracking-functie op de Apple Watch 6 is beperkt. Bij het gebruik van de officiële functie (in tegenstelling tot een app van een derde partij) is er geen informatie rond hoeveel tijd je in elk type slaap doorbrengt (licht, diep en REM), noch informatie rond hoe jouw slaap een effect heeft op jouw stressniveau (en vice versa) of over hoe jouw slaapduur je slaapkwaliteit beïnvloedt.

Deze verbeteringen kunnen eenvoudig met een software-update worden doorgevoerd, maar of het nu met nieuwe hardware of software komt, we willen graag een aanzienlijke verbetering zien in de slaaptracker van de Apple Watch 7. Momenteel vormt het niet echt een rivaal voor andere toestellen met deze functie.

4. Meer functies om fitness te tracken

De Apple Watch 6 is een goede fitness tracker, maar serieuze atleten zoeken misschien iets meer. Je kan bijvoorbeeld geen intervaltrainingen opstellen, en in onze review zagen we dat de GPS niet zo accuraat is als bij andere toestellen, zeker op langere afstanden.

We willen dus verbeteringen zien bij de GPS en meer trainingsopties, liefst eentje dat meer gericht is op 'pro's'.

5. Een toestel met een rond scherm

We weten dat het waarschijnlijk nooit zal gebeuren, maar we zouden het geweldig vinden als Apple de Apple Watch 7 aanbiedt met zowel een rond als vierkant scherm.

De Apple Watch-reeks ziet er heel strak en goed uit, maar veel mensen verkiezen nu eenmaal een cirkel op hun pols. Rivaliserende toestellen, zoals de Samsung Galaxy Watch 3, hebben ons al laten zien dat een rond scherm er prachtig uit kan zien en geweldig kan werken.

Apple biedt al verschillende opties aan als het op de kleuren en bandjes aankomt, dus waarom zouden ze er geen keuze van vorm bij willen gooien?