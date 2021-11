Apple verslaat Xiaomi als op één na grootste smartphonemaker

Apple heeft de tweede positie terugveroverd in de lijst van totaal aantal verscheepte smartphones in het derde kwartaal van 2021. Dat terwijl het die positie na het tweede kwartaal nog moest afstaan aan Xiaomi. De release van de nieuwe iPhone 13-serie heeft hieraan zeker bijgedragen. De achterstand op Samsung blijft echter.

Uit de cijfers van de IDC (International Data Corporation) blijkt dat 50,4 miljoen toestellen heeft verscheept in het derde kwartaal. Het derde kwartaal duurt van juli tot en met september. In dezelfde periode bleef de teller bij Xiaomi staan op 44,3 miljoen.

Apple geniet nu van een marktaandeel van 15,2 procent, en kent een groei van 20,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Xiaomi bezet met een aandeel van 13,4 procent nog altijd een groot deel van de markt.

Samsung behoudt de koppositie met 69 miljoen verscheepte smartphones en een marktaandeel van 20,8 procent. Vivo en Oppo delen min of meer de vierde positie met opvallende cijfers: 33,3 miljoen voor Vivo en 33,2 miljoen voor Oppo.

Apple lijkt het afgelopen kwartaal geprofiteerd te hebben van de nieuwe iPhone 13, alsook prijsverlagingen voor oudere iPhones.

Analysis: Het aantal verscheepte toestellen daalt, en dat is logisch

In totaal zijn er 331,2 miljoen toestellen verscheept in het derde kwartaal. Dat is een lichte daling ten opzichte van het afgelopen kwartaal. Dat is niet gek, aangezien fabrikanten te maken hebben met een wereldwijd tekort aan componenten.

De IDC bericht dat tekorten van leveringsketen en componenten een grote rol hebben gespeeld in de ranglijst van het afgelopen kwartaal.

Lange tijd leek de smartphone-industrie immuun te zijn voor deze problemen (vergelijk het maar eens met de laptop- en console-industrie), maar dat blijkt uiteindelijk toch niet het geval te zijn.

Verder lezen we in het bericht van de IDC dat er meerdere beperkende factoren zijn. Denk bijvoorbeeld aan striktere test- en/of quarantaineprotocollen in bedrijven, die mogelijk hebben geleid tot flinke vertragingen.

Ook de industrie moet het hoofd bieden aan productie- en logistieke uitdagingen, wat volgens het IDC zou resulteren in een aanhoudende aanbodzijde in het begin van volgend jaar.