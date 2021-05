Apple onthult per ongeluk nieuwe Beats earbuds in iOS-code

De kans bestaat dat er in de nabije toekomst een nieuw paar volledig draadloze Beats-oortjes opduiken. Er is namelijk informatie over de onaangekondigde Beats Studio Buds opgedoken in de nieuwste bèta-software voor tvOS en iOS. Er zijn zelfs beelden van de earbuds in drie verschillende kleuren: rood, wit en zwart.

De draadloze oortjes werden voor het eerste door MacRumors en 9to5Mac opgemerkt, die beide de beelden en animaties voor de nieuwe modellen ontdekten.

(Image credit: MacRumors)

Volgens de informatie zullen de Beats Studio Buds over actieve geluidsonderdrukking beschikken en zullen ze siliconen dopjes gebruiken in plaats van harde plastic dopjes zoals bij de Apple AirPods. De Studio Buds zullen tevens zonder oorhaken komen, net als de Powerbeats Pro die twee jaar geleden uitkwamen. Zover we kunnen zien hebben ze ook dezelfde kortere siliconen case als de AirPods Pro.

Apple moet het bestaan van de earbuds nog bevestigen, maar gezien de grootte van dit lek lijkt het ons slechts een kwestie van tijd.

Meer nieuws van Apple

Apple bracht gisteren wat gemengd nieuws. Om te beginnen kondigde het aan dat Apple Music binnenkort hoogwaardige hi-fi muziek aanbiedt aan zijn abonnees. Het nadeel hiervan is dat het volgens Apple niet zou werken op de Apple AirPods Max.

Dat zou genoeg nieuws van Apple zijn om ons even zoet mee te houden, maar daar kwam dan de ontdekking van de Beats Studio Buds bovenop.

Zoals we van Apple gewend zijn, weten we naast de beelden, animaties en enkele belangrijke functies niet veel over de Beats Studio Buds. De broncode gaf geen vermelding van de releasedatum of prijs van de earbuds.

We vermoeden dat ze ergens boven de Beats Powerbeats Pro eindigen op vlak van prijs, mogelijk tussen de 250 en 300 euro. Ze zullen waarschijnlijk ook ergens in de komende twee maanden beschikbaar zijn. WWDC 2021 is niet ver weg en Apple kan daar enkele aankondigingen maken. We houden je op de hoogte zodra we meer nieuws opvangen.