Apple experimenteert met in-screen Face ID en Touch ID in iPhones

Het lijkt erop dat Apple zich probeert los te breken van de schermnotch die het voor het eerst in de iPhone X introduceerde. Nieuwe patenten onthullen de plannen van het bedrijf om Face ID en Touch ID onder het scherm te implementeren.

Het patent is ontdekt door Apple Insider en detailleert hoe het scherm uit laagjes moet bestaan. Fotosensoren die in het scherm zijn geïntegreerd "kunnen worden gebruikt om biometrische informatie te verkrijgen, zoals vingerafdrukken, handpalmafdrukken, 3D-gezichtsscans of retinascans", is in de patentaanvraag te lezen. De biometrische informatie kan vervolgens worden gebruikt "om een gebruiker te identificeren of te authentiseren".

Het patent lijkt Face ID en Touch ID te omschrijven. Als deze technologie kan worden ingebouwd in het scherm, zorgt dit ervoor dat Apple de notch nog kleiner zou kunnen maken of zelfs volledig kan verwijderen.

Snelle verschijning?

Apple zal deze technologie pas uitbrengen als het af is, dus de kans is aanwezig dat we deze nog niet in de iPhone 13 gaan terugzien. In de toekomst zou het mogelijk naar de Apple Watch kunnen komen. Er gaan namelijk vaker geruchten rond over Touch ID-ondersteuning voor de wearable.

Zoals bij patenten altijd geldt: het is geen garantie dat de functies ook echt in een toestel verschijnen. Ze geven ons echter wel een goed beeld van waar bedrijven mee experimenteren.