'Apple AR-bril communiceert met onzichtbare markeringen'

Jouw volgende iPhone heeft mogelijk meer functies dan je in eerste instantie zou vermoeden. In een nieuw patent bespreek Apple het gebruik van onzichtbare markeringen waardoor een aankomende Apple AR-bril beter kan communiceren met de smartphone.

Patentnummer 10.969.600 (zoals opgemerkt door Patently Apple) omschrijft hoe AR-brillen problemen kunnen ondervinden om binnen hun zichtveld een smartphone te herkennen, en hoe het verschilt van andere soorten displays, zoals bijvoorbeeld een laptop of televisie. Dit maakt het moeilijk voor de twee toestellen om efficiënt met elkaar te communiceren. AR-informatie die door het mobiele toestel moet worden getriggerd, verschijnt dan niet.

Volgens het patent ligt een mogelijke oplossing bij het plaatsen van visuele markeringen met "spectrale reflectiecodes" op de smartphone of Apple Watch (of zelfs andere toestellen van Apple). Deze maken gebruik van retro-reflectieve, oplichtende materialen en dunne interferentie-filterlagen. Deze kunnen door de bril worden geïdentificeerd, maar zouden voor de gebruiker bijna onzichtbaar zijn. Deze markeringen kunnen de AR-brillen dan voorzien van informatie over de vorm, oriëntatie, grootte en locatie in de echte wereld.

AR-functies

(Image credit: Apple / Patently Apple)

Het bovenstaande patent toont een toestel met markeringen op de randen. Het geeft een idee hoe deze markeringen een AR-headset helpen met het oriënteren van zijn digitale overlay op een object als een smartphone of tablet.

Het is duidelijk dat Apple nadenkt over hoe de augmented reality zal werken bij meerdere toestellen. Apple wil dat zijn toestellen deel uitmaken van een ecosysteem waar het bezit van meer dan één Apple-toestel voordelig blijkt voor de functionaliteit van het ander.

Wat er in het patent niet wordt besproken, en wat minstens even handig kan zijn, is het gebruik van gelijkaardige markeringen op andere objecten. De AR-beeldherkenning en locatiedatabase vormen een goed kruispunt voor het voorzien van informatie voor een AR-gebruiker. De markeringen kunnen echter ook bepaalde interessante bezienswaardigheden aangeven waar beeldherkenning en locatiedata niet zo beschikbaar zijn.

De geruchtenmolen geeft ons al enkele jaren berichten over AR-brillen van Apple. Gezien de stijgende frequentie wordt het steeds waarschijnlijker dat we er binnenkort iets meer officiële informatie over zullen krijgen. Zelfs de uitnodiging voor WWDC 2021 geeft enkele hints naar het bestaan ervan, dus maak je klaar!