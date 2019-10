Android Pie adoptie: Project Treble werpt vruchten af

Vorige week berichtten we al over de adoptiecijfers van iOS 13, de meest recente versie van Apple's besturingssysteem. Door de gesloten aard van het ecosysteem en lange ondersteuning van Apple, blijft de fragmentatie van het platform beperkt.

Bij het mobiele besturingssysteem van Google, beter bekend als Android, is de situatie al jaren heel anders. In het voorjaar van 2019 kwam Google naar buiten met cijfers waaruit bleek dat de toenmalige nieuwste versie, Android 9.0 Pie, op slechts 10,4 procent van alle Androids draaide. Dat terwijl de software al in augustus 2018(!) gelanceerd werd.

De vergelijking met Apple wordt al snel getrokken, maar loopt redelijk mank. Android wordt immers niet exclusief gebruik voor de Pixel-smartphones; alle fabrikanten (buiten Huawei dan) mogen aankloppen om gebruik te maken van Android en de daarbij behorende Google-apps. Fabrikanten moeten echter zelf de updates gereedmaken voor hun eigen softwareschil en smartphones, en dat vertikken er veel.

Android Pie adoptie

Gelukkig ziet Google ook dat deze cijfers geen reclame zijn voor het platform Android. Vandaar dat het al diverse initiatieven heeft gelanceerd om de adoptiecijfers te verbeteren. De belangrijkste daarvan op dit moment is zonder meer Project Treble.

Via Project Treble wordt de brug tussen de schone versie van Android en de aangepaste versie van het mobiele besturingssysteem verkleind. Google maakt Android meer modulair, wat de updatesnelheid ten goede moet komen. De feature is geïmplementeerd ten tijde van Android Oreo, en de nieuwste cijfers van Google laten zien dat er verbetering onderweg is.

In augustus van dit jaar blijkt 22,6 procent van het Android-landschap te draaien op Android 9.0 Pie. Een flinke verbetering ten opzichte van Android 7 en Android 8, die een jaar na release op ongeveer de helft van dit aandeel mochten rekenen.

(Image credit: Google)

In bovenstaande grafiek zien we de adoptiecijfers van Android 8.0 Oreo, Android 8.1 Oreo en Android Pie. De cijfers zien er iets rooskleuriger uit dan de werkelijke situatie is; Android 8.1 Oreo is geen compleet nieuwe software-versie en werd ongeveer vier maanden na 8.0 Oreo gelanceerd. De cijfers komen ruwweg neer op 695 miljoen gebruikers voor Pie en 600 miljoen gebruikers voor alle Oreo-versies na één jaar.

Stijgende lijn

Ook veelbelovend is het feit dat meer smartphonefabrikanten werk maken van een Android 10 bèta. Onder meer OnePlus en Samsung doen goed werk en laten zien dat verbetering mogelijk is.

Een andere belangrijke vernieuwing is Project Mainline. Dit nieuwe paradepaardje van Google moet ervoor zorgen dat beveiligingsupdates beschikbaar zijn voor Android-smartphones via de Play Store. Mainline is beschikbaar vanaf Android 10 en moet ervoor zorgen dat bugs en lekken snel gedicht kunnen worden, zonder tussenkomst van de fabrikant die het proces vertraagt.

Mainline is mede mogelijk door het feit dat Android over een meer gelaagde structuur beschikt. Google kan dus beveiligingsupdates er uitsturen, maar de software blijft hetzelfde. Dit alles is in gang gezet door, jawel, Project Treble. We zijn benieuwd wat Android 10 over een jaar laat zien.