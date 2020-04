Android 11 verhelpt 'notificatieprobleem' smartphones

De derde Android 11 Developer Preview heeft het levenslicht gezien. De softwareversie is nog verre van af, en eigenlijk enkel bedoeld voor app-ontwikkelaars. Het geeft ons wel een inkijkje in wat we kunnen verwachten van Android 11, wat later dit jaar officieel op de markt moet komen.

Ondanks dat er nog het nodige aangepast en verbeterd zal worden, hebben we nu al een ijzersterke nieuwe feature ontdekt (via 9to5Google). Het is de mogelijkheid om alle notificaties op je notificatiebalk te kunnen wegschuiven, en dat is veel prettiger dan je op voorhand wellicht denkt.

Als je bekende bent met het Android-ecosysteem, dan weet je dat notificaties doorgaans makkelijk weg te swipen zijn. Dit geldt echter niet voor alle meldingen. Denk bijvoorbeeld aan de notificatie dat je verbonden bent met een Bluetooth-apparaat, of dat WhatsApp Web aan het draaien is. Deze doorgaans handige reminders kunnen je notificatiebalk onnodig volmaken en zijn niet weg te vegen. Irritant.

De optie om ook deze notificaties nu te verwijderen, zorgt ervoor dat Android weer net dat beetje extra gelikt eruitziet. Er zijn meerdere van zulke verbeteringen te vinden in nieuwe Developer Preview van Android 11.

Other Android 11 tweaks

Er zijn meer interessante nieuwe features waarvan we verwachten dat ze naar de officiële versie van Android 11 komen.

In het kopje 'Recent gebruikte apps' kun je af en toe over een app vegen om deze te verwijderen, zonder dat je dit van plan was. Er is nu een optie toegevoegd om dit ongedaan te maken.

Dit vernieuwde menu komt met grotere tegeltjes en meer opties, inclusief een screenshotknop waarmee je afbeeldingen kunt maken van een app die je niet per se hoeft te laden.

In Android 11 wordt het wellicht ook mogelijk om het internet te delen met andere apparaten via een kabel, dus niet alleen door het instellen van een hotspot. De nieuwe functie heet 'Ethernet tethering'.

Verschillende pictogrammen, knoppen en pijlen krijgen ook een andere grootte en uiterlijk, waarschijnlijk om ze makkelijker in te kunnen drukken. , 'Volume' wordt in het menu om een of andere reden veranderd in 'Geluid'.

Niet al deze veranderingen zullen verschijnen in de officiële versie van Android 11. De ontwikkelaars mogen in deze Developer Previews van Google een paar verschillende functies testen om te zien hoe het werkt. Als sommige van deze nieuwe veranderingen niet goed werken, zullen ze niet worden opgenomen in Android 11.