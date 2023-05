AMD komt eindelijk ook met de betaalbare Radeon RX 7600 GPU voor "normale mensen"

Nadat er de afgelopen maanden veel geruchten en leaks circuleerden rondom de Radeon RX 7600-GPU, hebben we nu eindelijk een officiële bevestiging gekregen van AMD over het bestaan van deze grafische kaart.

Volgens een verslag van VideoCardz (opens in new tab) bevestigde AMD CEO en President Dr. Lisa Su tijdens de 'earnings call' van Q1 2023 dat de fabrikant eindelijk met een update komt over de RX 7600 en andere grafische kaarten binnen de Radeon 7000-serie. Su bevestigde dat de RX 7900 XTX goede verkoopcijfers had in het eerste kwartaal en voegde daar aan toe dat het bedrijf een uitbreiding van plan is voor zijn “RDNA 3 GPU-portfolio met de lancering van nieuwe mainstream Radeon 7000 serie-GPU's [in] dit kwartaal.”

Deze uitspraak bevestigt dus waarschijnlijk het bestaan van de 7700 en 7600-GPU's, maar er is nog geen indicatie dat AMD binnenkort ook nog andere modellen zal aankondigen of lanceren. Wel heeft een Redditor (opens in new tab) een 'pull request' voor ROCm-software weten op te slaan en deze verwijst naar onuitgebrachte GPU-modellen. Een van die modellen zou de RX 7500 zijn en als dat waar is, dan zou dit een echte budgetvriendelijke optie zijn waarmee het bedrijf zijn grootste concurrent Nvidia kan ondermijnen.

Hoe dan ook is het goed nieuws dat we meer betaalbare grafische kaarten van AMD kunnen verwachten, aangezien we nu vrijwel alleen maar dure high-end modellen te vinden zijn (van deze nieuwe generatie).

Dit kan pijnlijk worden voor Nvidia

Deze generatie van grafische kaarten is nogal vreemd van start gegaan, aangezien we nu pas wat midrange opties krijgen in de vorm van de recent gelanceerde GeForce RTX 4070 (en we inmiddels ook veel geruchten horen over de RTX 4060 Ti en 4060 ).

Het voelt een beetje alsof de "normale gamers" niet meer belangrijk zijn voor AMD en Nvidia, want het (grootste deel van het) huidige aanbod is veel te duur voor de gemiddelde consument. Veel mensen konden ook al geen goede grafische kaart uit de 3000-serie van Nvidia bemachtigen dankzij de crypto-miners die deze kaarten gedurende vrijwel de hele vorige generatie opkochten. Nu is het te laat voor AMD om als eerste een midrange optie uit te brengen, maar het bedrijf kan de concurrentie nog wel verslaan op het gebied van de prijs .

Er doet een groot gerucht de ronde dat suggereert dat AMD de RX 7600 officieel zal aankondigen tijdens Computex 2023 en dat biedt de perfecte mogelijkheid om Nvidia te verslaan met de laagste prijs. Als ze de prijs van de RX 7600 ook maar verlagen met 100 euro (maar liever met nog iets meer), dan wordt het al een erg interessante optie voor gamers die hun verouderde grafische kaarten willen upgraden.

Als AMD vervolgens ook nog een een echt budgetvriendelijke RX 7500 lanceert, dan zou het bedrijf pas echt de winnaar kunnen worden van deze generatie.